«Отогнули профлист»: Двое мужчин сбежали из колонии. На их поиски ушло 1,3 млн

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Из колонии-поселения ФКУ ИК-8 ГУФСИН сбежали двое заключенных. Они попросту отогнули профлист и оказались на свободе. По информации пресс-службы прокуратуры по региону, непосредственно перед побегом заключенные июльским днем 2021 года находились во дворе исправительного учреждения.
После побега нарушителей поймали в другом субъекте России. Одному дали 5 лет 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, второму — 5 лет 3 месяца особого режима.
Затраты на розыск превысили 1,3 млн рублей. Осужденным предстоит возместить эти расходы.