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Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 05:35

На поиск сбежавших из новосибирской колонии мужчин потратили 1,3 млн

«Отогнули профлист»: Двое мужчин сбежали из колонии. На их поиски ушло 1,3 млн

23 апреля 2024, 05:33
Фото: 1MI

На поиск сбежавших из новосибирской колонии мужчин потратили 1,3 млн

Ранее они находились в колонии-поселении. Теперь же им предстоит отбывать новое наказание в колониях строгого и особого режимов.

Из колонии-поселения ФКУ ИК-8 ГУФСИН сбежали двое заключенных. Они попросту отогнули профлист и оказались на свободе. По информации пресс-службы прокуратуры по региону, непосредственно перед побегом заключенные июльским днем 2021 года находились во дворе исправительного учреждения.

После побега нарушителей поймали в другом субъекте России. Одному дали 5 лет 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, второму — 5 лет 3 месяца особого режима.

Затраты на розыск превысили 1,3 млн рублей. Осужденным предстоит возместить эти расходы.

Видео: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области
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