«Отогнули профлист»: Двое мужчин сбежали из колонии. На их поиски ушло 1,3 млн

Из колонии-поселения ФКУ ИК-8 ГУФСИН сбежали двое заключенных. Они попросту отогнули профлист и оказались на свободе. По информации пресс-службы прокуратуры по региону, непосредственно перед побегом заключенные июльским днем 2021 года находились во дворе исправительного учреждения.