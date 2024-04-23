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Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 03:27

На видео попало жесткое задержание хулиганов, напавших на новосибирца в парке

В Заельцовском парке новосибирца избили и обокрали трое неизвестных

23 апреля 2024, 03:25
Фото: 1MI

На видео попало жесткое задержание хулиганов, напавших на новосибирца в парке

Нападавшие избили мужчину и отобрали у него 3 тысячи рублей. Позже полиция установила местонахождение подозреваемых.

В Заельцовском парке трое мужчин напали на 32-летнего новосибирца. Инцидент произошел в январе. Нападавшие избили мужчину и отобрали у него 3 тысячи рублей.

Потерпевший обратился в полицию. Позже полиция установила местонахождение подозреваемых. Ими оказались мужчины 20, 29 лет и 31 года, один из них ранее судим. Задержание проводили совместно с Росгвардией. Чтобы приникнуть в квартиру, силовикам пришлось ломать дверь. Видео процесса сняли на видео.

По уголовному делу о разбое задержанным грозит лишение свободы до 8 лет.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
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#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск#Кража#Нападение#Избиение#Заельцовский парк
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