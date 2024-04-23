В Заельцовском парке новосибирца избили и обокрали трое неизвестных

Потерпевший обратился в полицию. Позже полиция установила местонахождение подозреваемых. Ими оказались мужчины 20, 29 лет и 31 года, один из них ранее судим. Задержание проводили совместно с Росгвардией. Чтобы приникнуть в квартиру, силовикам пришлось ломать дверь. Видео процесса сняли на видео.