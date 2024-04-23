В Заельцовском парке новосибирца избили и обокрали трое неизвестных

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
В Заельцовском парке трое мужчин напали на 32-летнего новосибирца. Инцидент произошел в январе. Нападавшие избили мужчину и отобрали у него 3 тысячи рублей.
Потерпевший обратился в полицию. Позже полиция установила местонахождение подозреваемых. Ими оказались мужчины 20, 29 лет и 31 года, один из них ранее судим. Задержание проводили совместно с Росгвардией. Чтобы приникнуть в квартиру, силовикам пришлось ломать дверь. Видео процесса сняли на видео.
По уголовному делу о разбое задержанным грозит лишение свободы до 8 лет.