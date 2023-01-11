У правосудия длинные руки: в НСО спустя девять лет поисков задержали беглеца

Правонарушителя приговорили к лишению свободы за хранение и распространение наркотических средств почти девять лет назад. Однако мужчина не явился на суд и МВД России начало розыскные мероприятия. С 2016 года, в связи с заочным осуждением беглеца, его задержание было перепоручено Службе Исполнения Наказаний.