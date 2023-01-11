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У правосудия длинные руки: в НСО спустя девять лет поисков задержали беглеца

Сегодня, 13:53
Фото: 1MI
Под Новосибирском поймали мужчину, осужденного за участие в нелегальном обороте нарокотиков

В Новосибирской области поймали преступника, скрывавшегося от правосудия девять лет

ГУФСИН России по Новосибирской области сообщили о задержании мужчины, который с 2014 года находился в федеральном розыске.

Правонарушителя приговорили к лишению свободы за хранение и распространение наркотических средств почти девять лет назад. Однако мужчина не явился на суд и МВД России начало розыскные мероприятия. С 2016 года, в связи с заочным осуждением беглеца, его задержание было перепоручено Службе Исполнения Наказаний. 

Сообщается, что осужденному удавалось скрывался от правосудия под установочными данными другого лица.

"В ходе реализации оперативной информации сотрудниками ГУФСИН России по Новосибирской области было установлено его местонахождение и совместно с сотрудниками полиции было произведено задержание”, - сообщает региональное управление ГУФСИН России в одноименной группе VK.

Ранее Atas.info сообщал о гибели Новосибирского ветерана и художника Вениамина Чебанова.

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#Новосибирск#Задержание#ГУФСИН#Федеральный розыск#Происшествия
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