Непарный шелкопряд - распространенный в Новосибирской области вредитель, который повреждает целые массивы лесов, оставляя деревья без листвы. Уже в 2022 году в области было повреждено более 40 га леса этим вредителем. Весной 2023 года на обработку от шелкопряда потратят почти 50 млн рублей.

Закупка на оказание услуг по снижению численности шелкопряда непарного размещена на сайте госзакупок 28 марта, сегодня 7 апреля заканчивается срок приема заявок. Стоимость выполнения работы по борьбе с непарным шелкопрядом 49,9 млн рублей по данным spark-interfax.ru. Кто выиграет тендер на борьбу с шелкопрядом, станет известно 11 апреля. В качестве требования к исполнителю заказчик указывает обязательный опыт подобных работ. Борьба с вредителями будет вестись при помощи биологического препарата, который будет распыляться наземным способом в лесных насаждениях Карасукского, Купинского и Татарского районов. Шелкопряд атакует леса в Новосибирской области Узнать подробнее Летом 2022 года жители Куйбышевского, Барабинского и Венгеровского районов жаловались на вредителей гусениц непарного шелкопряда.