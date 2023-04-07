Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Закупка на оказание услуг по снижению численности шелкопряда непарного размещена на сайте госзакупок 28 марта, сегодня 7 апреля заканчивается срок приема заявок. Стоимость выполнения работы по борьбе с непарным шелкопрядом 49,9 млн рублей по данным spark-interfax.ru. Кто выиграет тендер на борьбу с шелкопрядом, станет известно 11 апреля. В качестве требования к исполнителю заказчик указывает обязательный опыт подобных работ.
Борьба с вредителями будет вестись при помощи биологического препарата, который будет распыляться наземным способом в лесных насаждениях Карасукского, Купинского и Татарского районов.
Летом 2022 года жители Куйбышевского, Барабинского и Венгеровского районов жаловались на вредителей гусениц непарного шелкопряда.