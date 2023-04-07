atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Изображение материала

Пошлина, фрахт, автовоз: как подорожали «праворульные» автомобили для новосибирцев

7 апреля 2023, 13:12
Фото: 1MI
Расходы на покупку японских автомобилей возросли

Что изменилось при покупке японских автомобилей для новосибирцев

После попадания Японии в список «недружественных» стран и санкций новосибирцам стало трудно покупать автомобили с правым рулем. Многие начали приобретать машины непосредственно через аукцион, пользуясь пониженным курсом иены. Однако позже многие автовладельцы столкнулись с расходами.

Согласно исследованию «НГС Новосибирск», на стоимость «праворульных» автомобилей сказалось, в первую очередь, повышение пошлины, частности, кей-кар Suzuki Hustler 2017 года выпуска обошелся новосибирцу в 660 000 рублей в условиях окрепшей российской валюты и низкому курсу японской иены. Уже к февралю нынешнего года курс японской валюты составил уже 0,56 рубля, что постепенно привело к росту таможенных пошлин на ввоз автомобиля в Россию до 210 тысяч рублей.

 

Влияет на стоимость «японочек» и фрахт. В частности, владельцу минивэна Тoyota Noah 2018 года пришлось доплатить 42 тысячи рублей из-за простоя в японском порту и больших очередей из таких же россиян. В итоге, подержанная иномарка обошлась хозяину в 1,7 миллиона рублей, а минивэн пришлось ждать больше трех месяцев.

Для русских сойдёт: как нам продают ненужные в Китае машины
Узнать подробнее

 И это не единственный случай. Фрахтовые расходы до Владивостока для россиян к марту нынешнего года возросли до 92 тысяч рублей, а аукционная комиссия составляет свыше шестидесяти тысяч. По словам автоэкспертов, сейчас фрахт постепенно дешевеет, но это связано и с уменьшающимся спросом на иномарки.

Кроме того, взлетел до небес и автовоз по России из Владивостока. В отличие от самураев, отечественные посредники не желают упускать свою выгоду и заламывают цены до ста тысяч. Содержание на временном складе обойдется в 35 тысяч. В итоге, желающим привезти «праворульный» автомобиль в Новосибирск, придется отдать более 1,7 миллиона. Несмотря на снижение комиссии японской стороной, автовозчики пока не идут на уступки.

«Открытие Авто»: в октябре новые автомобили обошлись россиянам в более чем 88 млрд
Узнать подробнее

Напомним, что новосибирцы оккупировали СТО с жалобой на коррозию. Причиной называют реагент «Бионорд».

«Бионорд» убивает новосибирские машины: в СТО всплеск жалоб на коррозию
Узнать подробнее
#Новосибирск#Транспорт#Автомобили#Иномарки#Цены
Подпишитесь
Сердце бьется, руки оружие держать могут - доброволец без ног хочет вернуться на СВО
Вчера, 11:17
Конверты вскрыты. МУП "САХ" побеждает в конкурсе на мусорный полигон в Верх-Туле
Вчера, 05:39
«Чудо в перьях»: что вытворял Киркоров на скандальном концерте в Новосибирске
Вчера, 02:58
Безумные очкарики: как нейросеть видит "Тотальный диктант"-2023 в Новосибирске
Сегодня, 01:30
Женщин не берем: в Новосибирске девушку не взяли на службу в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 03:11
Уклониться от армии незаконно помогают шесть компаний в Новосибирске: их число растет
Вчера, 09:36