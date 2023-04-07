Пошлина, фрахт, автовоз: как подорожали «праворульные» автомобили для новосибирцев

Кроме того, взлетел до небес и автовоз по России из Владивостока. В отличие от самураев, отечественные посредники не желают упускать свою выгоду и заламывают цены до ста тысяч. Содержание на временном складе обойдется в 35 тысяч. В итоге, желающим привезти «праворульный» автомобиль в Новосибирск, придется отдать более 1,7 миллиона. Несмотря на снижение комиссии японской стороной, автовозчики пока не идут на уступки.