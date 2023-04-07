Пошлина, фрахт, автовоз: как подорожали «праворульные» автомобили для новосибирцев

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Согласно исследованию «НГС Новосибирск», на стоимость «праворульных» автомобилей сказалось, в первую очередь, повышение пошлины, частности, кей-кар Suzuki Hustler 2017 года выпуска обошелся новосибирцу в 660 000 рублей в условиях окрепшей российской валюты и низкому курсу японской иены. Уже к февралю нынешнего года курс японской валюты составил уже 0,56 рубля, что постепенно привело к росту таможенных пошлин на ввоз автомобиля в Россию до 210 тысяч рублей.
Влияет на стоимость «японочек» и фрахт. В частности, владельцу минивэна Тoyota Noah 2018 года пришлось доплатить 42 тысячи рублей из-за простоя в японском порту и больших очередей из таких же россиян. В итоге, подержанная иномарка обошлась хозяину в 1,7 миллиона рублей, а минивэн пришлось ждать больше трех месяцев.
И это не единственный случай. Фрахтовые расходы до Владивостока для россиян к марту нынешнего года возросли до 92 тысяч рублей, а аукционная комиссия составляет свыше шестидесяти тысяч. По словам автоэкспертов, сейчас фрахт постепенно дешевеет, но это связано и с уменьшающимся спросом на иномарки.
Кроме того, взлетел до небес и автовоз по России из Владивостока. В отличие от самураев, отечественные посредники не желают упускать свою выгоду и заламывают цены до ста тысяч. Содержание на временном складе обойдется в 35 тысяч. В итоге, желающим привезти «праворульный» автомобиль в Новосибирск, придется отдать более 1,7 миллиона. Несмотря на снижение комиссии японской стороной, автовозчики пока не идут на уступки.
Напомним, что новосибирцы оккупировали СТО с жалобой на коррозию. Причиной называют реагент «Бионорд».