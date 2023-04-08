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Матери погибшего в зоне СВО новосибирца Романа Шефера отдали орден Мужества

8 апреля 2023, 12:48
Фото: Официальная страница администрации Чулымского района «ВКонтакте»
Молодому человеку было 23 года

В Новосибирской области матери контрактника Шефера отдали орден Мужества

В селе Кабинетное Чулымского района матери погибшего в зоне СВО бойца Романа Шефера отдали орден Мужества. Юноша получил его посмертно. Об этом сообщили в районной администрации.
«За личное мужество и отвагу в боевых действиях в феврале 2023 года Роман Шефер был посмертно награжден медалью Суворова. В апреле 2023 года его посмертно наградили орденом Мужества», – цитирует «Сибкрай»  администрацию Чулымского района.

Житель села Кабинетное Чулымского района Роман Шефер подписал контракт с Вооруженными силами в 19 лет спустя четыре месяца после призыва на срочную службу. Молодой человек выполнял обязанности механика-водителя в мотострелковой бригаде.

Осенью 2022 года в машину, которой управлял новосибирец, попал вражеский снаряд. Накануне гибели Роману Шеферу было присвоено звание старшего сержанта. Молодого человека похоронили в соответствующих погонах по особому распоряжению. Новосибирцу было 23 года.

Новосибирского механика Романа Шефера похоронили в новых погонах за защиту Донбасса
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#Спецоперация#Новосибирская область#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Награда#Орден Мужества
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