Матери погибшего в зоне СВО новосибирца Романа Шефера отдали орден Мужества

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
«За личное мужество и отвагу в боевых действиях в феврале 2023 года Роман Шефер был посмертно награжден медалью Суворова. В апреле 2023 года его посмертно наградили орденом Мужества», – цитирует «Сибкрай» администрацию Чулымского района.
Житель села Кабинетное Чулымского района Роман Шефер подписал контракт с Вооруженными силами в 19 лет спустя четыре месяца после призыва на срочную службу. Молодой человек выполнял обязанности механика-водителя в мотострелковой бригаде.
Осенью 2022 года в машину, которой управлял новосибирец, попал вражеский снаряд. Накануне гибели Роману Шеферу было присвоено звание старшего сержанта. Молодого человека похоронили в соответствующих погонах по особому распоряжению. Новосибирцу было 23 года.