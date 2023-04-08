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«Тотальный диктант» 2023 напишут новосибирцы 8 апреля

8 апреля 2023, 04:45
Фото: 1MI
Диктант напишут в 15:00

В Новосибирской области 8 апреля напишут «Тотальный диктант» 2023

В Новосибирске и области в субботу, 8 апреля состоится акция «Тотальный диктант», где каждый желающий может проверить свои знания русского языка.

Автор текста – писатель из Владивостока Василий Авченко. Тема диктанта посвящена исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву и теме экологии.

По городу откроют около 80 площадок. Принять участие в акции можно бесплатно. Традиционно участников примут в НГУ, НЭТИ, НГПУ, ГПНТБ, библиотеках, школах и лицеях.

Одним из чтецов станет солистка группы «Мельница» Хелависа, которая продиктует текст в аудитории НГУ. Проверить знания можно не только в оффлайне, но и в онлайне – на сайте totaldict.ru. Напомним, ранее нейросеть нарисовала участников диктанта: взгляните на безумных очкариков. 

Безумные очкарики: как нейросеть видит "Тотальный диктант"-2023 в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Диктант#Тотальный диктант#Тотальный диктант 8 апреля 2023#Образование#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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