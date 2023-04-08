«Тотальный диктант» 2023 напишут новосибирцы 8 апреля

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
Автор текста – писатель из Владивостока Василий Авченко. Тема диктанта посвящена исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву и теме экологии.
По городу откроют около 80 площадок. Принять участие в акции можно бесплатно. Традиционно участников примут в НГУ, НЭТИ, НГПУ, ГПНТБ, библиотеках, школах и лицеях.
Одним из чтецов станет солистка группы «Мельница» Хелависа, которая продиктует текст в аудитории НГУ. Проверить знания можно не только в оффлайне, но и в онлайне – на сайте totaldict.ru. Напомним, ранее нейросеть нарисовала участников диктанта: взгляните на безумных очкариков.