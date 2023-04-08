«Тотальный диктант» 2023 напишут новосибирцы 8 апреля

Одним из чтецов станет солистка группы «Мельница» Хелависа, которая продиктует текст в аудитории НГУ. Проверить знания можно не только в оффлайне, но и в онлайне – на сайте totaldict.ru. Напомним, ранее нейросеть нарисовала участников диктанта: взгляните на безумных очкариков.