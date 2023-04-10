Кровью и потом: новосибирские любители фитнеса активно скупают клубные карты

Новосибирские фитнес-клубы медленно, но верно достигают показателей, предшествовавших кризису. Согласно данным первого квартала нынешнего года продажи клубных карт выросли на 10% по сравнению с прошлым годом, однако меньше на 1,4% показателей 2019 года. Аналогичным образом дополнительные услуги стали оказывать чаще (7% в первом квартале), но гораздо реже, чем четыре года назад (-1,6 %). Посещаемость зон фитнеса возросла на 8,4 %, но так и не преодолела докризисную планку (-4,4%).