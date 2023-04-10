Кровью и потом: новосибирские любители фитнеса активно скупают клубные карты

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Как сообщают «Новые Известия», продажи клубных карт в марте нынешнего года выросли на 9,5%, что почти аналогично показателям докризисного периода. При этом по сравнению с 2019 годом клубные карты стали покупать на 1,1% чаще, на 1,5% выросла и реализация дополнительных услуг. Растет и посещаемость фитнес-клубов – число любителей спортивного досуга возросла на 6,2% -, но пока медленно приближается к докризисному уровню.
Новосибирские фитнес-клубы медленно, но верно достигают показателей, предшествовавших кризису. Согласно данным первого квартала нынешнего года продажи клубных карт выросли на 10% по сравнению с прошлым годом, однако меньше на 1,4% показателей 2019 года. Аналогичным образом дополнительные услуги стали оказывать чаще (7% в первом квартале), но гораздо реже, чем четыре года назад (-1,6 %). Посещаемость зон фитнеса возросла на 8,4 %, но так и не преодолела докризисную планку (-4,4%).
При этом фитнес-бизнесмены смогли заработать за первый квартал 4,85 миллиарда рублей. Успешному продвижению бизнеса поспособствовали распродажи и скидки, а также выход на онлайн-рынок с активным использованием социальных сетей и созданию уникальных онлайн-продуктов.
Напомним, что новосибирцы, получившие ранение в зоне СВО, имеют право на сертификат реабилитации. В число оказываемых услуг входят и занятия спортом.