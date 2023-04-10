Прокуратура требует убрать 95-метровую дамбу к острову Высокий в Новосибирске

В ходе проверки было установлено, что дамба возведена без какой-либо разрешительной документации и расположено на землях водного фонда. 95-метровое громоздкое сооружение негативно влияет на экологическое состояние реки Оби, так как при строительстве изменили дно и берега водоема. Его фактическое осушение может привести к гибели рыбы из-за сокращения площадей и невозможности обновления популяции. Заявление природоохранного прокурора рассмотрит по существу Центральный районный суд города Новосибирска