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Прокуратура требует убрать 95-метровую дамбу к острову Высокий в Новосибирске

10 апреля 2023, 12:28
Фото: Телеграм-канал прокуратуры Новосибирской области
Новосибирских прокуроров возмутила самовольная дамба

В Новосибирске прокуратура против скандальной 95-метровой дамбы на острове Высокий

В природоохранной прокуратуре возмутились наличием незаконной дамбы на острове Высокий. В суд направлен иск о ликвидации сооружения. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

«Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов обратился в суд с административным исковым заявлением к региональному Минприроды и к Верхне-Обскому Бассейновому водному управлению с требованием о принятии мер по охране реки Обь путем ее освобождения от самовольно возведенного сооружения (дамбы), соединяющего правый берег Новосибирска с островом Высокий неподалеку от Бугринского моста», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.

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В ходе проверки было установлено, что дамба возведена без какой-либо разрешительной документации и расположено на землях водного фонда. 95-метровое громоздкое сооружение негативно влияет на экологическое состояние реки Оби, так как при строительстве изменили дно и берега водоема. Его фактическое осушение может привести к гибели рыбы из-за сокращения площадей и невозможности обновления популяции.  Заявление природоохранного прокурора рассмотрит по существу Центральный районный суд города Новосибирска

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Появление дамбы связывают со строительством яхт-клуба с гостиницей на острове Высокий девелопером Русланом Саттаровым.  Землю выкупила принадлежащая бизнесмену компания «Альфа». Шикарное сооружение с гостиницей, аквапарком, роллердромом и спортплощадками должно быть размещено неподалеку от правого берега Оби.

Жители микрорайона «Европейский берег» уже возмутились незаконным, по их мнению, строительством и написали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину. При этом мэр Анатолий Локоть долгое время не знал о том, что остров уже не принадлежит Новосибирску.

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Напомним, что в Следственном комитете и прокуратуре озаботились некачественным жильем для сирот. Ответственность за это может понести администрация Здвинского района.

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#Новосибирск#Анатолий Локоть#Экология#Александр Ляхов#Прокуратура#Природа#Водоемы#Дамба
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