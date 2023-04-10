Прокуратура требует убрать 95-метровую дамбу к острову Высокий в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
«Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов обратился в суд с административным исковым заявлением к региональному Минприроды и к Верхне-Обскому Бассейновому водному управлению с требованием о принятии мер по охране реки Обь путем ее освобождения от самовольно возведенного сооружения (дамбы), соединяющего правый берег Новосибирска с островом Высокий неподалеку от Бугринского моста», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.
В ходе проверки было установлено, что дамба возведена без какой-либо разрешительной документации и расположено на землях водного фонда. 95-метровое громоздкое сооружение негативно влияет на экологическое состояние реки Оби, так как при строительстве изменили дно и берега водоема. Его фактическое осушение может привести к гибели рыбы из-за сокращения площадей и невозможности обновления популяции. Заявление природоохранного прокурора рассмотрит по существу Центральный районный суд города Новосибирска
Появление дамбы связывают со строительством яхт-клуба с гостиницей на острове Высокий девелопером Русланом Саттаровым. Землю выкупила принадлежащая бизнесмену компания «Альфа». Шикарное сооружение с гостиницей, аквапарком, роллердромом и спортплощадками должно быть размещено неподалеку от правого берега Оби.
Жители микрорайона «Европейский берег» уже возмутились незаконным, по их мнению, строительством и написали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину. При этом мэр Анатолий Локоть долгое время не знал о том, что остров уже не принадлежит Новосибирску.
Напомним, что в Следственном комитете и прокуратуре озаботились некачественным жильем для сирот. Ответственность за это может понести администрация Здвинского района.