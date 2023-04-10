«Вой слышно по 9-й этаж»: в Новосибирске ищут хозяев лысому мексиканскому щенку Сэту

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
«У этих собак очень непростой характер. Очень упертые и хитрые, хозяин для них должен быть лидером. Будут слушаться только его, а с остальными просто жить», - цитирует «НГС Новосибирск» волонтера Евгению Борисенко.
Щенка редкой породы по кличке Сэт привезли из Алтайского края. Он родился в земляной яме одной из местных деревень и является помесью ксолоитцуинтли и обычной дворняги. Семерым щенкам уже нашли новый дом, хозяйку изначально обрел и Сэт. Однако позже женщина серьезно заболела и не смогла заботиться о песике. Сейчас он находится на передержке.
Собака уже начинает проявлять свой непростой характер. На новом месте жительства в одиночестве без хозяина щенок начинает выть так, что его слышат все жильцы многоэтажки. Такие животные очень долго адаптируются к новому месту, но при этом способны к быстрому закаливанию. Волонтеры надеются, что восьмимесячному Сэту повезет с любящими владельцами.
Ксолоитцуинтли(мексиканская лысая собака) относится к числу очень редких пород. На родине ее считают национальным достоянием, поскольку после завоевания испанцами колонизаторы подвергли животное геноциду как предмет языческого поклонения. Собак обожествляли ацтеки, а их мумии до сих пор находят в захоронениях.
Напомним, что под Новосибирском пропал английский кокер-спаниель. У собаки отсутствует одна почка.