«Вой слышно по 9-й этаж»: в Новосибирске ищут хозяев лысому мексиканскому щенку Сэту

Щенка редкой породы по кличке Сэт привезли из Алтайского края. Он родился в земляной яме одной из местных деревень и является помесью ксолоитцуинтли и обычной дворняги. Семерым щенкам уже нашли новый дом, хозяйку изначально обрел и Сэт. Однако позже женщина серьезно заболела и не смогла заботиться о песике. Сейчас он находится на передержке.