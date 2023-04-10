Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Как удалось выяснить, собаку хозяева отдали на передержку из-за командировки, однако животное выбежало из квартиры. Его нашли школьники. Дети продали пса в «добрые руки» за 500 рублей.
Кокер-спаниеля новый владелец тоже решил продать на Авито. Купил собаку мужчина, проживающий в районе Морского проспекта Академгородка. Точное местожительство его неизвестно.
Настоящие хозяева разыскивают свою собаку и пытаются получить хоть какие-то данные о сибиряке. Стоит отметить, что питомец нуждается в медицинском уходе, а также в особом питании.
На собаке был черный ошейник, хвост купирован. На животе большой послеоперационный шрам, на языке родимое пятно. Напомним, ранее мы составили рейтинг нападений собак на людей.