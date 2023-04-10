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Под Новосибирском пропал английский кокер-спаниель без почки

10 апреля 2023, 03:02
Фото: ВК/«Приют Академгородка»
Собаку продавали несколько раз
В Бердске Новосибирской области пропала собака породы английский кокер-спаниель. Питомец нуждается в медицинском уходе, так как у него удалена почка, о чем сообщают в ВК-группе «Приют Академгородка».

Как удалось выяснить, собаку хозяева отдали на передержку из-за командировки, однако животное выбежало из квартиры. Его нашли школьники. Дети продали пса в «добрые руки» за 500 рублей.

Кокер-спаниеля новый владелец тоже решил продать на Авито. Купил собаку мужчина, проживающий в районе Морского проспекта Академгородка. Точное местожительство его неизвестно.

Настоящие хозяева разыскивают свою собаку и пытаются получить хоть какие-то данные о сибиряке. Стоит отметить, что питомец нуждается в медицинском уходе, а также в особом питании.

На собаке был черный ошейник, хвост купирован. На животе большой послеоперационный шрам, на языке родимое пятно. Напомним, ранее мы составили рейтинг нападений собак на людей. 

Рейтинг самых ужасных нападений собак на новосибирцев - даже корги вселяют страх
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#Эмилия Губарева#Животные#Собака#Общество#Город#Новосибирская область#Бердск
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