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Православные иконы отправили в зону СВО из Новосибирска

11 апреля 2023, 04:57
Фото: ВК/Новосибирская митрополия
Иконы отправили на передовую

Из Новосибирска в зону СВО отправили православные иконы

Бойцам на передовую передали православные иконы из Новосибирска, о чем говорится в ВК-группе новосибирской митрополии.

Православные активисты и новосибирская митрополия передали в зону проведения специальной военной операции иконы — около 500 штук.

Также одним из участников акции стал благотворительный фонд «Подари свет», который передал военным более 500 икон с изображением покровителя воинов Георгия Победоносца.

Интересно, что иконы снабжали магнитами, чтобы их можно было крепить к военной технике. Также для военнослужащих собрали молитвословы и пояса с молитвой «Живый в помощи Вышнего.

Ранее мы рассказывали о том, как бойцы отряда «Вега» едва не погибли на СВО.

Бойцы элитного батальона «Вега» из Новосибирска едва не погибли в зоне СВО
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#Эмилия Губарева#Зона СВО#Вера#Православие#Православные активисты#Спецоперация#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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