Православные иконы отправили в зону СВО из Новосибирска

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Православные активисты и новосибирская митрополия передали в зону проведения специальной военной операции иконы — около 500 штук.
Также одним из участников акции стал благотворительный фонд «Подари свет», который передал военным более 500 икон с изображением покровителя воинов Георгия Победоносца.
Интересно, что иконы снабжали магнитами, чтобы их можно было крепить к военной технике. Также для военнослужащих собрали молитвословы и пояса с молитвой «Живый в помощи Вышнего.
Ранее мы рассказывали о том, как бойцы отряда «Вега» едва не погибли на СВО.