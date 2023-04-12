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Почему новосибирские мужчины растеряли потенцию рассказал сексолог Стуров

12 апреля 2023, 04:07
Фото: 1MI
У мужчин в Новосибирске снижается потенция

В Новосибирске о снижении потенции у мужчин рассказал сексолог Стуров

Средства для повышения потенции активно раскупают в Новосибирске мужчины с начала 2023 года. На это повлияли тревожные расстройства, связанные с ситуацией в стране, рассказал сексолог Виктор Стуров.

Как пишет РБК Новосибирск, только за три первых месяца этого года в городе продали 54,4 тыс. упаковок средств для повышения потенции. Продажи выросли на 36% с прошлого года.

Профессор НГУ Стуров пояснил, что на сексуальной жизни новосибирцев отразились последние события в России. Страх за будущее спровоцировал тревожность и снижение либидо.

Также врач считает, что многих мужчин до сих пор беспокоит пандемия коронавируса. Все эти факторы нарушают процесс возбудимости.

При этом, как известно, не все препараты для потенции безобидны. Некоторые могут вызывать зависимость, напомнил Стуров.

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#Алина Шефер#Секс#Врач#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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