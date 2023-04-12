Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Как пишет РБК Новосибирск, только за три первых месяца этого года в городе продали 54,4 тыс. упаковок средств для повышения потенции. Продажи выросли на 36% с прошлого года.
Профессор НГУ Стуров пояснил, что на сексуальной жизни новосибирцев отразились последние события в России. Страх за будущее спровоцировал тревожность и снижение либидо.
Также врач считает, что многих мужчин до сих пор беспокоит пандемия коронавируса. Все эти факторы нарушают процесс возбудимости.
При этом, как известно, не все препараты для потенции безобидны. Некоторые могут вызывать зависимость, напомнил Стуров.