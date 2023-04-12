Прокуратура указала мэру Локтю на самые плохие ливневки на дорогах Новосибирска

В ходе проверки было выяснено, что половина из находящихся на балансе ливневых канализаций совершенно не готовы к летнему сезону. На данный момент полностью расконсервированы только 2837 решеток из 4325. Также многие решетки совершенно не соответствуют нормативам. В частности, на развязке Бугринского моста решетка приварена, а на улице Петухова Полностью разрушен асфальт.



В связи с выявленными нарушениями прокуратура Новосибирска внесла представление об устранении нарушений законодательства при содержании и эксплуатации ливневой канализации мэру Анатолию Локтю. Результаты рассмотрения представления и фактическое устранение нарушений на контроле в прокуратуре.