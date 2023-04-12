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Прокуратура указала мэру Локтю на самые плохие ливневки на дорогах Новосибирска

12 апреля 2023, 06:59
Фото: 1MI
Ливневые канализации Новосибирска не соответствуют требованиям

В Новосибирске прокуратура указала мэру до чего довели ливневки на дорогах

Мэру Новосибирска Анатолию Локтю внесли представление по ненадлежащему содержанию ливневых канализаций. Многие объекты совершенно не соответствуют нормативам. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
«Прокурор города внес представление мэру Новосибирска в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по содержанию и уборке улично-дорожной сети», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.

В ходе проверки было выяснено, что половина из находящихся на балансе ливневых канализаций совершенно не готовы к летнему сезону. На данный момент полностью расконсервированы только 2837 решеток из 4325. Также многие решетки совершенно не соответствуют нормативам. В частности, на развязке Бугринского моста решетка приварена, а на улице Петухова Полностью разрушен асфальт.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Новосибирска внесла  представление об устранении нарушений законодательства при содержании и эксплуатации ливневой канализации мэру Анатолию Локтю. Результаты рассмотрения представления и фактическое устранение нарушений на контроле в прокуратуре.

Напомним, что деятельность Анатолия Локтя неоднократно попадала в поле зрения региональной прокуратуры. В частности, ведомство настоятельно требовало разобраться с уличным освещением в Новосибирске.

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#Ливневая#Дороги#Новосибирск#Анатолий Локоть#Город#Прокуратура#Мэрия Новосибирска#Канализация
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