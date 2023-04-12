В кино за пятерки: аспиранты начнут получать аналог Пушкинской карты в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Аналог получит название карта Лаврентьева. Обучающиеся в аспирантуре новосибирцы смогут посещать кино, музеи и концерты бесплатно по этой карте.
Как рассказал глава Минцифры региона Сергей Цукарь, карта будет работать на базе «Карты жителя Новосибирской области». По ней горожане смогут получать различные услуги, в том числе льготные лекарства. Она заработает уже в 2023 году.
«Карта жителя – это целый комплекс услуг и сведений. Это одновременно и электронный паспорт, и читательский билет и много другое. Она может быть привязана к банковской карте «Мир»», - сказал Травников.
Сейчас в Новосибирской области бесплатно культурно просвещаются только школьники. За пятерки они получают Пушкинскую карту и ходят на различные мероприятия.