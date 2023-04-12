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В кино за пятерки: аспиранты начнут получать аналог Пушкинской карты в Новосибирске

12 апреля 2023, 03:20
Фото: 1MI
Карту Лаврентьева начнут получать аспиранты в Новосибирске

Аспирантам из Новосибирска начнут выдавать аналог Пушкинской карты

Аналог Пушкинской карты выпустят для аспирантов в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Аналог получит название карта Лаврентьева. Обучающиеся в аспирантуре новосибирцы смогут посещать кино, музеи и концерты бесплатно по этой карте.

Как рассказал глава Минцифры региона Сергей Цукарь, карта будет работать на базе «Карты жителя Новосибирской области». По ней горожане смогут получать различные услуги, в том числе льготные лекарства. Она заработает уже в 2023 году.

«Карта жителя – это целый комплекс услуг и сведений. Это одновременно и электронный паспорт, и читательский билет и много другое. Она может быть привязана к банковской карте «Мир»», - сказал Травников.

Карту жителя Новосибирской области начнут выдавать в 2023 году
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Сейчас в Новосибирской области бесплатно культурно просвещаются только школьники. За пятерки они получают Пушкинскую карту и ходят на различные мероприятия.

#Алина Шефер#Карта#Студенты#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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