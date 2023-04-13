Новосибирца подозревают в создании подпольного казино: ведется следствие

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр)», - рассказали в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным новосибирец создал подпольный клуб, где любители острых ощущений могли сыграть в азартные игры. На компьютеры была установлена специальная компьютерная программа, а также работали сайты подпольных казино. Желающие поиграть должны были отдать деньги наличными администраторам игровых залов.
Игровое оборудование было изъято в ходе обыска сотрудниками Железнодорожного межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области, совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по городу Новосибирску. В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что это не единственный прецедент с казино в Новосибирске. Недавно правоохранители накрыли целую сеть подпольных клубов, их могли организовать пять жителей областного центра.