Новосибирца подозревают в создании подпольного казино: ведется следствие

Игровое оборудование было изъято в ходе обыска сотрудниками Железнодорожного межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области, совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по городу Новосибирску. В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.