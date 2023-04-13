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Новосибирца подозревают в создании подпольного казино: ведется следствие

13 апреля 2023, 12:04
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Новосибирские следователи накрыли подпольное казино

В Новосибирске арестовали возможного организатора подпольного казино

Жителя Новосибирска подозревают в организации подпольного клуба с возможностью игры на деньги. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр)», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным новосибирец создал подпольный клуб, где любители острых ощущений могли сыграть в азартные игры. На компьютеры была установлена специальная компьютерная программа, а также работали сайты подпольных казино. Желающие поиграть должны были отдать деньги наличными администраторам игровых залов.

Игровое оборудование было изъято в ходе обыска сотрудниками Железнодорожного межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области, совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по городу Новосибирску. В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что это не единственный прецедент с казино в Новосибирске. Недавно правоохранители накрыли целую сеть подпольных клубов, их могли организовать пять жителей областного центра.

Новосибирские следователи разгромили сеть незаконных казино
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Казино#Следком#Следственный комитет#Игры
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