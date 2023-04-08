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Новосибирские следователи разгромили сеть незаконных казино

8 апреля 2023, 07:47
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Подпольные казино действовали пять лет

в Новосибирске возбудили дело на пять владельцев сети подпольных казино

В Новосибирске пресечена незаконная деятельность игорных клубов. Сеть действовала подпольно с 2018 года. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

 

«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игра, совершенные организованной группой)», - рассказали в пресс-службе ведомства.

 

По данным следствия, сеть подпольных казино действовала в Новосибирске с 2018 года. Заведениями могли руководить пять новосибирцев, которые организовали возможность игры на деньги для любителей острых ощущений. Игроманы передавали администраторам подпольных заведений наличные и садились за компьютеры, где уже была установлена специальная программа. Также в казино был выход на незаконные сайты в Интернете.

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В ходе обысков по тринадцати адресам были изъяты системные блоки, мониторы и другое оборудование для организации подпольных игр. В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

 

Напомним, что в Новосибирске будут судить майнера криптовалюты. Мужчина незаконно подключался к электросети соседа.

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#Новосибирск#Криминал#Казино#Игры#СКР#Следком
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