Новосибирские следователи разгромили сеть незаконных казино

По данным следствия, сеть подпольных казино действовала в Новосибирске с 2018 года. Заведениями могли руководить пять новосибирцев, которые организовали возможность игры на деньги для любителей острых ощущений. Игроманы передавали администраторам подпольных заведений наличные и садились за компьютеры, где уже была установлена специальная программа. Также в казино был выход на незаконные сайты в Интернете.