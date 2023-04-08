Новосибирские следователи разгромили сеть незаконных казино

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игра, совершенные организованной группой)», - рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, сеть подпольных казино действовала в Новосибирске с 2018 года. Заведениями могли руководить пять новосибирцев, которые организовали возможность игры на деньги для любителей острых ощущений. Игроманы передавали администраторам подпольных заведений наличные и садились за компьютеры, где уже была установлена специальная программа. Также в казино был выход на незаконные сайты в Интернете.
В ходе обысков по тринадцати адресам были изъяты системные блоки, мониторы и другое оборудование для организации подпольных игр. В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
Напомним, что в Новосибирске будут судить майнера криптовалюты. Мужчина незаконно подключался к электросети соседа.