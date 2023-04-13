Новосибирцам назвали дату запуска фонтанов в городе

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Как рассказал «МК-Новосибирск» директор МУП «Горфонтан» Валерий Науменко, фонтаны запустят уже ко Дню Победы. Включить объекты планируется вечером 8 мая.
При этом пока неизвестно, будут ли запущены все городские фонтаны одновременно. Это связано с холодной весной и по-прежнему зимними заморозками в Новосибирске. «Мы их сейчас вовсю отогреваем, но дело пока идет очень туго», - отметил Науменко.
Напомним, что в Новосибирске готовят масштабную реконструкцию Первомайского сквера. В планах городских властей – ремонт легендарного фонтана «Мишка».