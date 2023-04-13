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Published Сегодня, 06:14

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Updated Сегодня, 06:15

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Новосибирцам назвали дату запуска фонтанов в городе

13 апреля 2023, 06:14
Фото: 1MI
Фонтаны в Новосибирске должны включить ко Дню Победы

Стала известна дата запуска фонтанов в Новосибирске

Стало известно, когда в Новосибирске запустят городские фонтаны. Это случится уже в следующем месяце.

Как рассказал «МК-Новосибирск» директор МУП «Горфонтан» Валерий Науменко, фонтаны запустят уже ко Дню Победы. Включить объекты планируется вечером 8 мая.

При этом пока неизвестно, будут ли запущены все городские фонтаны одновременно. Это связано с холодной весной и по-прежнему зимними заморозками в Новосибирске. «Мы их сейчас вовсю отогреваем, но дело пока идет очень туго», - отметил Науменко.

Напомним, что в Новосибирске готовят масштабную реконструкцию Первомайского сквера. В планах городских властей – ремонт легендарного фонтана «Мишка».

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Фонтан#День Победы
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