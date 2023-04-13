Новосибирцам назвали дату запуска фонтанов в городе

При этом пока неизвестно, будут ли запущены все городские фонтаны одновременно. Это связано с холодной весной и по-прежнему зимними заморозками в Новосибирске. «Мы их сейчас вовсю отогреваем, но дело пока идет очень туго», - отметил Науменко.