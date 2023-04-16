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В Новосибирске назван маршрут "Бессмертного полка" 9 мая 20223 года

16 апреля 2023, 03:37
Фото: 1MI
Никакой предварительной регистрации для участия в акции не требуется

Где и во сколько в Новосибирске пройдет "Бессмертный полк" в 2023 году

В День Победы по улицам Новосибирска пройдет традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы ожидают, что в этом году в нем примут участие около 250 тысяч человек

После завершения военного парада 9 мая 2023 года по главной улице Новосибирска пройдет шествие колонны "Бессмертного полка". Сбор участников намечен в 10 часов утра. Начало шествия запланировано на 10:45. Колонна начнет движение от дома № 3 по Красному проспекту, финальная точка маршрута -  Дом офицеров.  

Как сообщают организаторы, в этом году в акции примет участие около 250 тысяч человек. Годом ранее колонна насчитывала 150 тысяч горожан.

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#9 мая#Бессмертный полк#Шествие#Общество#Новосибирск
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