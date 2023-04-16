Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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После завершения военного парада 9 мая 2023 года по главной улице Новосибирска пройдет шествие колонны "Бессмертного полка". Сбор участников намечен в 10 часов утра. Начало шествия запланировано на 10:45. Колонна начнет движение от дома № 3 по Красному проспекту, финальная точка маршрута - Дом офицеров.
Как сообщают организаторы, в этом году в акции примет участие около 250 тысяч человек. Годом ранее колонна насчитывала 150 тысяч горожан.