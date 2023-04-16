Где и во сколько в Новосибирске пройдет "Бессмертный полк" в 2023 году

В День Победы по улицам Новосибирска пройдет традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы ожидают, что в этом году в нем примут участие около 250 тысяч человек