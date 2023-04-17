Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Заказчиком по договору о борьбе с шелкопрядом выступает Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области от лица Евгения Шестернина. Заявка на выполнение работ была всего одна — от ООО «Гард Сервис», она и выиграла конкурс. Компания зарегистрирована в Уфе, в декабре 2010 года, работает в сфере аэрозольных технологий с применением пестицидов 12 лет.
В самой компании комментарий по поводу данного контракта дать отказались, объясняя это тем, что договор еще не подписан. В штате компании согласно данным spark-interfax числится один человек, это директор Земфира Закиева.
Выручка от продаж компании за 2022 год составила 49,7 млн рублей, таким образом, если контракт будет заключен, компания сделает с его помощью оборот, превышающий выручку прошлого года. Выручка за 2022 год составила 16 млн. рублей.
Непарный шелкопряд — вредитель, который повреждает массивы лесов в Новосибирской области, объедая листву. В прошлом году он повредил более 40 га леса Карасукского, Купинского и Татарского лесничеств.
Конкурс на размещение заявок был объявлен на госуслугах 28 марта 2023 года, среди участников - только компания ООО "Гард Сервис".