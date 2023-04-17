Заказчиком по договору о борьбе с шелкопрядом выступает Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области от лица Евгения Шестернина. Заявка на выполнение работ была всего одна — от ООО «Гард Сервис», она и выиграла конкурс. Компания зарегистрирована в Уфе, в декабре 2010 года, работает в сфере аэрозольных технологий с применением пестицидов 12 лет.