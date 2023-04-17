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Миллионы за шелкопряда в Новосибирской области получит фирма из Уфы

17 апреля 2023, 11:28
Фото: atas.info
Новосибирская область выделили почти 50 млн рублей на борьбу с непарным шелкопрядом.

Стало известно, кто обогатится на уничтожении шелкопряда в Новосибирской области

Контракт на сумму 49,9 млн рублей на уничтожение или подавление численности шелкопряда в лесах Новосибирской области в 2023 году выиграла компания ООО «Гард Сервис» из Уфы. Что известно об этой компании — в материале Атас.Инфо.

Заказчиком по договору о борьбе с шелкопрядом выступает Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области от лица Евгения Шестернина. Заявка на выполнение работ была всего одна — от ООО «Гард Сервис», она и выиграла конкурс. Компания зарегистрирована в Уфе, в декабре 2010 года, работает в сфере аэрозольных технологий с применением пестицидов 12 лет.

В самой компании комментарий по поводу данного контракта дать отказались, объясняя это тем, что договор еще не подписан. В штате компании согласно данным spark-interfax числится один человек, это директор Земфира Закиева.

Выручка от продаж компании за 2022 год составила 49,7 млн рублей, таким образом, если контракт будет заключен, компания сделает с его помощью оборот, превышающий выручку прошлого года. Выручка за 2022 год составила 16 млн. рублей.

Непарный шелкопряд — вредитель, который повреждает массивы лесов в Новосибирской области, объедая листву. В прошлом году он повредил более 40 га леса Карасукского, Купинского и Татарского лесничеств.

На борьбу с шелкопрядом в Новосибирской области потратят почти 50 млн рублей
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Конкурс на размещение заявок был объявлен на госуслугах 28 марта 2023 года, среди участников - только компания ООО "Гард Сервис".

#Ольга Храмушкина#Лес#Экология#Госуслуги#Новосибирск#Новосибирская область
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