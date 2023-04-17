Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Глава города Анатолий Локоть отметил, что в празднованиях православной Пасхи приняли участие 27 тысяч жителей столицы Сибири. Христианский праздник в 2023 году состоялся 16 апреля. Тысячи верующих собирались у храмов.
«Прошли в городе религиозные мероприятия. В празднованиях Пасхи приняли участие 27,5 тысяч новосибирцев. Замечаний и каких-то нарушений не отмечено», — уточнил градоначальник.
Отметим, что всего в Новосибирске проживает 1,6 млн человек, по данным за 2021 год. В 2017 году Новосибирск даже вошел в тройку лидеров среди других российских городов по количеству православных.