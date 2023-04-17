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Названо число новосибирцев, отпраздновавших Пасху 16 апреля 2023

17 апреля 2023, 03:48
Фото: atas.info
Верующие отпраздновали Пасху

В Новосибирске 27 тысяч горожан пришли в храмы на Пасху 16 апреля 2023

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал число горожан, принявших участие в праздновании Пасхи. Об этом он рассказал во время оперативного совещания в правительстве региона 17 апреля.
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Пасха 2023

Глава города Анатолий Локоть отметил, что в празднованиях православной Пасхи приняли участие 27 тысяч жителей столицы Сибири. Христианский праздник в 2023 году состоялся 16 апреля. Тысячи верующих собирались у храмов. 

«Прошли в городе религиозные мероприятия. В празднованиях Пасхи приняли участие 27,5 тысяч новосибирцев. Замечаний и каких-то нарушений не отмечено», —  уточнил градоначальник.

Отметим, что всего в Новосибирске проживает 1,6 млн человек, по данным за 2021 год. В 2017 году Новосибирск даже вошел в тройку лидеров среди других российских городов по количеству православных.

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#Эмилия Губарева#Пасха#Пасха 2023#Вера#Православие#Храмы#Общество#Культура#Новосибирск#Россия
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