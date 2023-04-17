Новосибирский сисадмин присвоил 3 миллиарда рублей сингапурской биржи

Алексей Иванов обвиняется в присвоении денег криптобиржи. В 2018 году мужчина являлся системным администратором сингапурской компании «World Exchange Services Pte. Ltd.». Пользуясь возможностью неограниченного доступа к счетам биржи, новосибирец перевёл на свои счета 3,1 миллиарда рублей в криптовалюте. При этом собственник биржи и другие игроки были практически заблокированы ушлым программистом.