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Новосибирский сисадмин присвоил 3 миллиарда рублей сингапурской биржи

17 апреля 2023, 12:35
Фото: 1MI
Новосибирец украл у начальства 3 миллиарда

В Новосибирске осудят программиста за кражу денег с криптобиржи Сингапура

В Заельцовском районном суде рассмотрят дело системного администратора криптобиржи. Мужчина обвиняется в присвоении свыше 3 миллиардов рублей.
«17 апреля 2023 года в Заельцовский районный суд г. Новосибирска поступило с обвинительным заключением уголовное дело по обвинению Иванова Алексея Сергеевича (ранее – Билюченко Алексея Викторовича), 1980 года рождения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в особо крупном размере)», - указано на сайте Заельцовского районного суда.

Алексей Иванов обвиняется в присвоении денег криптобиржи. В 2018 году мужчина являлся системным администратором сингапурской компании «World Exchange Services Pte. Ltd.». Пользуясь возможностью неограниченного доступа к счетам биржи, новосибирец перевёл на свои счета 3,1 миллиарда рублей в криптовалюте. При этом собственник биржи и другие игроки были практически заблокированы ушлым программистом.

Предварительное следствие велось с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации. На счета мужчины был наложен арест. Стоит отметить, что обвиняемый заключил досудебное соглашение и раскрыл данные своих банковских счетов. Тем не менее, хитрому сисадмину грозит до десяти лет лишения свободы.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Суд#Кража#Программисты
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