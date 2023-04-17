Новосибирский сисадмин присвоил 3 миллиарда рублей сингапурской биржи

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
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«17 апреля 2023 года в Заельцовский районный суд г. Новосибирска поступило с обвинительным заключением уголовное дело по обвинению Иванова Алексея Сергеевича (ранее – Билюченко Алексея Викторовича), 1980 года рождения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в особо крупном размере)», - указано на сайте Заельцовского районного суда.
Алексей Иванов обвиняется в присвоении денег криптобиржи. В 2018 году мужчина являлся системным администратором сингапурской компании «World Exchange Services Pte. Ltd.». Пользуясь возможностью неограниченного доступа к счетам биржи, новосибирец перевёл на свои счета 3,1 миллиарда рублей в криптовалюте. При этом собственник биржи и другие игроки были практически заблокированы ушлым программистом.
Предварительное следствие велось с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации. На счета мужчины был наложен арест. Стоит отметить, что обвиняемый заключил досудебное соглашение и раскрыл данные своих банковских счетов. Тем не менее, хитрому сисадмину грозит до десяти лет лишения свободы.