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День единых действий в память о геноциде советского народа - когда в 2023 году

18 апреля 2023, 08:35
Фото: wikipedia.org
19 апреля в России вспомнят жертв нацистского геноцида

Когда в России отметят День единых действий в память о геноциде советского народа

19 апреля в России отметят День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Его целью является сохранение исторической памяти.

19 апреля 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР №39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Появление этого документа было первым фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по геноциду мирного населения на оккупированных территориях.

Целью политики геноцида было уничтожение и порабощение славянского и еврейского населения Советского Союза как якобы неполноценного. По подсчетам историков, от зверств нацистов на оккупированных территориях погибло свыше шестнадцати миллионов человек.

В рамках памятной даты с российскими школьниками провели «Разговоры о важном», на которых рассказали об уничтожении населения на оккупированных территориях, а также в нацистских концентрационных и трудовых лагерях с 1941 по 1945 годы. Кроме того, памятные мероприятия пройдут в библиотеках, домах культуры и других публичных местах.

Утвердить памятную дату в  2021 году предложили общественные организации, сохраняющие память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Позже соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным.

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#Общество#Россия#Александр Ляхов#История#Память#ВОВ
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