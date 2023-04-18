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Компаньона Джулая Олега Басалаева оставили на свободе

18 апреля 2023, 09:54
Фото: precedent.tv
Бизнесменов не заключили под стражу

Компаньона новосибирского бизнесмена Джулая оставили на свободе

Второй фигурант дела по мошенничеству с квартирами дольщиков ГК «Дискус» Олег Басалаев не будет заключен под стражу. Соответствующее ходатайство следователя не было удовлетворено.

Как сообщает precedent.tv, председатедателя нескольких ПЖСК «Дискус»  Олега Басалаева просили отправить в СИЗО сотрудники СУ СКР по Новосибирской области.  По их мнению, это не даст возможности фигуранту уголовного дела о мошенничестве влиять на ход процесса. Однако просьба следователей осталась без изменений.

Аналогичным образом в Центральном районном суде отреагировали и на ходатайство о заключении под стражу главы «Дискуса» Алексея Джулая. Бизнесмен и депутат горсовета Новосибирска был освобожден из-под конвоя прямо в зале заседаний. Тем не менее, мужчина временно ограничен в общении со свидетелями, потерпевшими и другими фигурантами уголовного дела.

Алексея Джулая и Олега Басалаева обвиняют в крупном мошенничестве с квартирами доверившихся им дольщиков. По мнению следствия, предприниматели намеренно срывали сроки строительства домов на Плющихинском жилмассиве. Тем не менее, сам Джулай считает, что дома будут сданы, а деньги пайщиков не были им похищены.

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#Новосибирск#Дело Джулая - за что задержан глава "Дискуса"#Происшествия#Александр Ляхов#Суд#Мошенничество#Недвижимость#Дольщики
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