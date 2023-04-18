Компаньона Джулая Олега Басалаева оставили на свободе

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Как сообщает precedent.tv, председатедателя нескольких ПЖСК «Дискус» Олега Басалаева просили отправить в СИЗО сотрудники СУ СКР по Новосибирской области. По их мнению, это не даст возможности фигуранту уголовного дела о мошенничестве влиять на ход процесса. Однако просьба следователей осталась без изменений.
Аналогичным образом в Центральном районном суде отреагировали и на ходатайство о заключении под стражу главы «Дискуса» Алексея Джулая. Бизнесмен и депутат горсовета Новосибирска был освобожден из-под конвоя прямо в зале заседаний. Тем не менее, мужчина временно ограничен в общении со свидетелями, потерпевшими и другими фигурантами уголовного дела.
Алексея Джулая и Олега Басалаева обвиняют в крупном мошенничестве с квартирами доверившихся им дольщиков. По мнению следствия, предприниматели намеренно срывали сроки строительства домов на Плющихинском жилмассиве. Тем не менее, сам Джулай считает, что дома будут сданы, а деньги пайщиков не были им похищены.