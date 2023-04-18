Компаньона Джулая Олега Басалаева оставили на свободе

Алексея Джулая и Олега Басалаева обвиняют в крупном мошенничестве с квартирами доверившихся им дольщиков. По мнению следствия, предприниматели намеренно срывали сроки строительства домов на Плющихинском жилмассиве. Тем не менее, сам Джулай считает, что дома будут сданы, а деньги пайщиков не были им похищены.