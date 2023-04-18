Рост аварийности на дорогах произошел в 2022 году, но если оценить статистику с 2013 года, то за последние 9 лет удалось значительно снизить количество ДТП - с 2842 в 2013 году до 2184 в 2022 году, и смертность в ДТП за эти 9 лет сократилась более чем в 2 раза, так как в 2013 году на дорогах области погибли 526 человек, а в 2022 году - 255 человек.