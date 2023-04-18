Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
О ситуации с дорожно-транспортными происшествиями за первый квартал 2023 года рассказал на заседании в Законодательном собрании Новосибирской области начальник УГИБДД ГУВД МВД по НСО Александр Бабенков:
«За 1 квартал 2023 года в области произошло 372 дорожно транспортных происшествия, в которых 56 человек погибло. Удалось снизить количество аварий с участием пьяных водителей, но увеличилось количество дорожных происшествий с участием автомобилей, принадлежащих юридических лиц».
В 2022 году в Новосибирской области произошло 2184 дорожно транспортных происшествий, для сравнения в 2021 году их было 1780. При этом количество людей, получивших травмы разной степени тяжести в ДТП за прошедший год 2741, за 2021 год — 2077 человек. Количество погибших в ДТП в 2022 году снизилось — 255 человек, в 2021 году на дорогах области погиб 261 человек.
Рост аварийности на дорогах произошел в 2022 году, но если оценить статистику с 2013 года, то за последние 9 лет удалось значительно снизить количество ДТП - с 2842 в 2013 году до 2184 в 2022 году, и смертность в ДТП за эти 9 лет сократилась более чем в 2 раза, так как в 2013 году на дорогах области погибли 526 человек, а в 2022 году - 255 человек.
Если в прошлом году аварии с участием пешеходов происходили на регулируемых пешеходных переходах, то в этом году больше ДТП с участием пешеходов на нерегулируемых переходах.
В Новосибирске произошло ДТП с тремя иномарками и маршруткой на ул. Дмитрия Шмонина.