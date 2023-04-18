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На 22,7% выросло количество ДТП в Новосибирской области в 2022 году

18 апреля 2023, 11:58
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Авария на Октябрьской магистрали 18 апреля 2023 года
Количество ДТП в 2022 году в Новосибирской области выросло по сравнении с 2021 годом на 22,7%, — статистику по дорожно-транспортным происшествиям обсудили на Комитете по транспортной, промышленной и информационной политике в Законодательном собрании Новосибирской области 18 апреля 2023 года.

О ситуации с дорожно-транспортными происшествиями за первый квартал 2023 года рассказал на заседании в Законодательном собрании Новосибирской области начальник УГИБДД ГУВД МВД по НСО Александр Бабенков:

«За 1 квартал 2023 года в области произошло 372 дорожно транспортных происшествия, в которых 56 человек погибло. Удалось снизить количество аварий с участием пьяных водителей, но увеличилось количество дорожных происшествий с участием автомобилей, принадлежащих юридических лиц».

В 2022 году в Новосибирской области произошло 2184 дорожно транспортных происшествий, для сравнения в 2021 году их было 1780. При этом количество людей, получивших травмы разной степени тяжести в ДТП за прошедший год 2741, за 2021 год — 2077 человек. Количество погибших в ДТП в 2022 году снизилось — 255 человек, в 2021 году на дорогах области погиб 261 человек.

Статистика представлена на Комитете по транспорту, промышленности и информационной политике.Статистика представлена на Комитете по транспорту, промышленности и информационной политике.
Статистика представлена на Комитете по транспорту, промышленности и информационной политике.
Фото: atas.info

Рост аварийности на дорогах произошел в 2022 году, но если оценить статистику с 2013 года, то за последние 9 лет удалось значительно снизить количество ДТП - с 2842 в 2013 году до 2184 в 2022 году, и смертность в ДТП за эти 9 лет сократилась более чем в 2 раза, так как в 2013 году на дорогах области погибли 526 человек, а в 2022 году - 255 человек.

Если в прошлом году аварии с участием пешеходов происходили на регулируемых пешеходных переходах, то в этом году больше ДТП с участием пешеходов на нерегулируемых переходах.

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#Ольга Храмушкина#ДТП#Законодательное собрание#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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