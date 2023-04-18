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Под Новосибирском с лета продают коттедж с баней и барбекю за 38 млн рублей

18 апреля 2023, 12:50
Фото: 1MI
Новый хозяин имеет возможность жарки шашлыков и барбекю

Под Новосибирском с лета ищут покупателя коттеджа с баней и барбекю

В поселке Кольцово под Новосибирском пытаются найти покупателя на одноэтажный коттедж. Недвижимость продается с лета. Соответствующее объявление имеется на сайте n1.ru.
«Одноэтажный коттедж. Цена – 38 миллионов рублей», - указано в объявлении.

Площадь коттеджа составляет 350 квадратных метров, также имеется участок в пятнадцать соток. Сам дом был построен пять лет назад. По мнению продавца, внутри имеется все, что нужно для комфортной жизни. Новый владелец получит баню, открытый бассейн, террассу и открытый спортзал.

В преддверии майских праздников радушный хозяин сможет угостить гостей шашлыком или барбекю. Любителям огородничества предлагается теплица, где уже есть насаждения. Внутри гостиная совмещена с обеденной зоной, есть просторная детская и несколько гостевых спален.

Несмотря на столь щедрое предложение, на коттедж пока не находится покупателя. Объявление регулярно обновляется в базе, однако просторный дом так и не сменил владельца.

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#Новосибирская область#Экономика#Александр Ляхов#Недвижимость#Продажа#Элитный коттедж#Жилье
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