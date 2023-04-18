Под Новосибирском с лета продают коттедж с баней и барбекю за 38 млн рублей

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
«Одноэтажный коттедж. Цена – 38 миллионов рублей», - указано в объявлении.
Площадь коттеджа составляет 350 квадратных метров, также имеется участок в пятнадцать соток. Сам дом был построен пять лет назад. По мнению продавца, внутри имеется все, что нужно для комфортной жизни. Новый владелец получит баню, открытый бассейн, террассу и открытый спортзал.
В преддверии майских праздников радушный хозяин сможет угостить гостей шашлыком или барбекю. Любителям огородничества предлагается теплица, где уже есть насаждения. Внутри гостиная совмещена с обеденной зоной, есть просторная детская и несколько гостевых спален.
Несмотря на столь щедрое предложение, на коттедж пока не находится покупателя. Объявление регулярно обновляется в базе, однако просторный дом так и не сменил владельца.