Под Новосибирском с лета продают коттедж с баней и барбекю за 38 млн рублей

Площадь коттеджа составляет 350 квадратных метров, также имеется участок в пятнадцать соток. Сам дом был построен пять лет назад. По мнению продавца, внутри имеется все, что нужно для комфортной жизни. Новый владелец получит баню, открытый бассейн, террассу и открытый спортзал.