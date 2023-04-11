В Новосибирске продают замок с бильярдом и студией звукозаписи

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
«Дом построен в 2014 году по проекту известного Питерского проектного бюро, в котором для комфортного проживания учтены самые различные интересы членов семьи», - указано в объявлении.
Трехэтажный замок имеет башню с флюгером. Внутри расположены студия звукозаписи, камин и бильярд. Также для нужд владельцев имеются прачечная с двумя стиральными машинами и комнатой для сушки белья, ванна для мытья животных и огромная мансарда. Цена замка составляет 50 миллионов рублей.
Напомним, что в Новосибирске продают средневековый замок. Владельцу достанутся также баня и гараж. Цена здания составляет 80 миллионов рублей.