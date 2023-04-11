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В Новосибирске продают замок с бильярдом и студией звукозаписи

11 апреля 2023, 09:27
Фото: freepik.com
Новосибирцам предлагают купить замок со студией звукозаписи

В Новосибирске продается замок со студией звукозаписи и бильярдом

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу трехэтажный замок. Владельцы смогут записываться в собственной студии звукозаписи и играть на бильярде. Соответствующее объявление появилось на сайте N1.ru.
«Дом построен в 2014 году по проекту известного Питерского проектного бюро, в котором для комфортного проживания учтены самые различные интересы членов семьи», - указано в объявлении.

Трехэтажный замок имеет башню с флюгером. Внутри расположены студия звукозаписи, камин и бильярд. Также для нужд владельцев имеются прачечная с двумя стиральными машинами и комнатой для сушки белья, ванна для мытья животных и огромная мансарда. Цена замка составляет 50 миллионов рублей.

Напомним, что в Новосибирске продают средневековый замок. Владельцу достанутся также баня и гараж. Цена здания составляет 80 миллионов рублей.

Средневековый замок на острове продают в Новосибирске за 80 млн рублей
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#Новосибирск#Экономика#Александр Ляхов#Недвижимость#Продажа#Объявление
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