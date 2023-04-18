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Сколько получают контрактники в зоне СВО, рассказал новосибирский военком Кудрявцев

18 апреля 2023, 03:07
Фото: 1MI
Зарплата контрактников начинается от 200 тысяч рублей

Военком Новосибирской области рассказал, сколько получают контрактники на СВО

О денежном содержании контрактников рассказал военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

По словам военного комиссара, набор на военную службу по контракту продолжается. Всем заключившим контракт с Минобороны предоставляются социальные льготы и гарантии.

Те мужчины, которые заключили контракт с Министерством обороны РФ, в зоне СВО зарабатывают от 204 до 242 тысяч рублей в ежемесячно. Точная сумма зависит от звания, должности и выслуги лет.

К примеру, командир отделения может зарабатывать в зоне проведения спецоперации от 242 тысяч рублей в месяц, командир отделения — от 232 тысяч рублей, начальник радиостанции командно-штабной машины и инструктор штаба от 226 тысяч рублей в месяц.

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#Эмилия Губарева#Военком#Зарплата#СВО#Общество#Спецоперация#Контракт#Новосибирская область
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