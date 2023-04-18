Сколько получают контрактники в зоне СВО, рассказал новосибирский военком Кудрявцев

К примеру, командир отделения может зарабатывать в зоне проведения спецоперации от 242 тысяч рублей в месяц, командир отделения — от 232 тысяч рублей, начальник радиостанции командно-штабной машины и инструктор штаба от 226 тысяч рублей в месяц.