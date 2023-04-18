Сколько получают контрактники в зоне СВО, рассказал новосибирский военком Кудрявцев

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
По словам военного комиссара, набор на военную службу по контракту продолжается. Всем заключившим контракт с Минобороны предоставляются социальные льготы и гарантии.
Те мужчины, которые заключили контракт с Министерством обороны РФ, в зоне СВО зарабатывают от 204 до 242 тысяч рублей в ежемесячно. Точная сумма зависит от звания, должности и выслуги лет.
К примеру, командир отделения может зарабатывать в зоне проведения спецоперации от 242 тысяч рублей в месяц, командир отделения — от 232 тысяч рублей, начальник радиостанции командно-штабной машины и инструктор штаба от 226 тысяч рублей в месяц.