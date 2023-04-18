Как объясняет эту ситуацию министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский: «Это 70% дороги регионального значения, и чаще всего это не дефекты покрытия, это отсутствие освещения, отсутствие тротуаров, знаков. Есть предписания по этим участкам, они исполняются».