Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Как доложил на заседании Заксобрания 17 апреля Анатолий Костылевский: «231 ДТП связано с нарушениями дорожного покрытия».
«Почему, если известны эти места, где происходят ДТП по причине нарушений дорожных условий, не предпринимаются меры, чтобы эти нарушения устранить?» — очевидный вопрос задал депутат Новосибирской области Александр Барсуков.
Как объясняет эту ситуацию министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский: «Это 70% дороги регионального значения, и чаще всего это не дефекты покрытия, это отсутствие освещения, отсутствие тротуаров, знаков. Есть предписания по этим участкам, они исполняются».
На самом деле, в собственности Новосибирска находится около 700 км дорог, это всего 20% от общего количества дорог. Для сравнения в собственности Сузунского района находится 600 км дорог.
18 апреля в Новосибирске простились с женщиной, погибшей на пешеходном переходе под колесами автомобиля, за рулем которого находился сын экс-депутата Александра Бушкова.