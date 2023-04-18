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Сотни ДТП произошли в Новосибирской области из-за плохих дорог

18 апреля 2023, 06:28
Фото: atas.info
Комитет по транспортной, промышленной и информационной политике в Заксобрании 18 апреля 2023 года

В Новосибирске назвали основные причины ДТП - плохие дороги

Новосибирская область находится в десятке худших регионов по безопасности дорожного движения. Большая доля ДТП в Новосибирске происходит по причине нарушений дорожного покрытия и дорожных условий.

Как доложил на заседании Заксобрания 17 апреля Анатолий Костылевский: «231 ДТП связано с нарушениями дорожного покрытия».

«Почему, если известны эти места, где происходят ДТП по причине нарушений дорожных условий, не предпринимаются меры, чтобы эти нарушения устранить?» — очевидный вопрос задал депутат Новосибирской области Александр Барсуков.

Как объясняет эту ситуацию министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский: «Это 70% дороги регионального значения, и чаще всего это не дефекты покрытия, это отсутствие освещения, отсутствие тротуаров, знаков. Есть предписания по этим участкам, они исполняются». 

На самом деле, в собственности Новосибирска находится около 700 км дорог, это всего 20% от общего количества дорог. Для сравнения в собственности Сузунского района находится 600 км дорог.

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#Ольга Храмушкина#ДТП#Заксобрание#Дороги#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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