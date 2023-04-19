Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Арбитражный суд Новосибирской области в полном объеме удовлетворил иск ООО "Сибдортранс" к мэрии Новосибирска на сумму 1 735 468 рублей. Суд установил, что в конце 2020 года "Сибдортранс" взял в аренду у муниципалитета земельный участок площадью 11275 кв. м. в районе 1-го Мочищенского шоссе с целью строительства склада. В муниципалитете компанию заверили, что земля находится в категории, пригодной для возведения подобных объектов. Однако, когда компания подготовила все необходимые документы и обратилось в УАСИ мэрии за выдачей разрешения на строительство, ей было неоднократно отказано.
Выяснилось, что земельный участок частично попадает в зону озелененных территорий ограниченного пользования, где строительство складов невозможно.
В мэрии обещали, что исправят ситуацию, однако в итоге ничего не изменилось. Построить склад "Сибдортранс" так не смог, но арендную плату до середины 2022 года коммерсанты вносили полностью. Суд признал, что "сумма оплаченной аренной платы… является неосновательным обогащением ответчика" и постановил вернуть всю сумму истцу из городского бюджета.
По данным системы СПАРК, владельцем и руководителем ООО "Сибдортранс" является Магамедов Намиг Джаббар Оглы. Доходы компании в 2021 году составили 17 192 000 рублей, чистая прибыль - 1 940 000 рублей. Основная сфера деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.