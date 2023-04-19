Арбитражный суд Новосибирской области в полном объеме удовлетворил иск ООО "Сибдортранс" к мэрии Новосибирска на сумму 1 735 468 рублей. Суд установил, что в конце 2020 года "Сибдортранс" взял в аренду у муниципалитета земельный участок площадью 11275 кв. м. в районе 1-го Мочищенского шоссе с целью строительства склада. В муниципалитете компанию заверили, что земля находится в категории, пригодной для возведения подобных объектов. Однако, когда компания подготовила все необходимые документы и обратилось в УАСИ мэрии за выдачей разрешения на строительство, ей было неоднократно отказано.