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Антипасха 2023 в церквях Новосибирска: какого числа и почему праздник так называется

21 апреля 2023, 06:39
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Воскресенский кафедральный собор Новосибирска

Как православные новосибирцы должны встретить Антипасху

23 апреля православные новосибирцы встретят Антипасху. О традициях праздника и как его правильно отметить – в материале Atas.info.
Сюжет
Пасха 2023

Само название – Антипасха – означает «вместо, напротив Пасхи». Суть праздника – заново пережить радость от воскрешения сына Божьего и вспомнить это радостное событие в полной мере.

Также в этот день христиане вспоминают знаменитый эпизод из Евангелия от Иоанна, благодаря которому в русский язык вошло выражение «Фома неверующий». Апостол Фома не был со своими собратьями в момент воскресения Иисуса и пожелал убедиться в истинности события. 

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«Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.
После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие»(Ин 20: 24-29).
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Традиционно праздник приходится на восьмой день после Пасхи. Но именно в этот день завершаются пасхальные богослужения. На Всенощном бдении, совершаемом в субботу, двери алтаря закрываются. Тем не менее, священники служат литургию по пасхальному чину.

Также в этот день церковь разрешает не держать шестичасовой литургический пост накануне причастия (когда необходимо не есть с полуночи и до обряда). Но послабление возможно только для строго исполнявших правила Великого поста. Также после праздника возобновляются таинства крещения и венчания, поэтому на Руси его издавна звали Красной горкой.

В Антипасху нежелательно работать и не начинать новые дела. Не стоит оскорблять окружающих и держать зло на других. Верующие должны помнить, что следом начинается Радоница, когда важно помянуть усопших близких.

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