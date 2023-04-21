Также в этот день церковь разрешает не держать шестичасовой литургический пост накануне причастия (когда необходимо не есть с полуночи и до обряда). Но послабление возможно только для строго исполнявших правила Великого поста. Также после праздника возобновляются таинства крещения и венчания, поэтому на Руси его издавна звали Красной горкой.