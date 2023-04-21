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Легендарную «инвалидку» Гайдая занесли в новосибирский музей

21 апреля 2023, 13:18
Фото: Страница Юрия Яшникова «ВКонтакте»
Автомобиль едва донесли десять человек

В музее Новосибирска появилась легендарная «инвалидка» из фильма Гайдая

В Новосибирском краеведческом музее появился легендарный автомобиль – «инвалидка» из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Экспонат станет одним из главных на тематической выставке.
«Увидеть «инвалидку» сверхвысокой проходимости теперь можно в Новосибирском краеведческом музее. Там с  20 на 21 мая пройдет музейная ночь И одна из тем -  наша выставка «Режиссер Гайдай. Как он это делал?», — сообщил кинематографист из Иркутска Юра Яшников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также режиссер сообщил, что новосибирцы буквально внесли автомобиль на руках. При этом экспонат весит почти полтонны и его чудом донесли десять мужчин. Машина уже стала экспонатом выставки в Иркутске, посвященной 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая.

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«Ценный четырехколесный экспонат приехал в целости и сохранности. Иначе и быть не могло», - отметил режиссер Юра Яшников.

Знаменитый автомобиль появляется в начале новеллы «Операция «Ы». Мерзнущий на морозе шофер возмущается на всю улицу: «Где этот чертов инвалид?», на что ему отвечает герой Евгения Моргунова: «Не кричи! Я – инвалид», после чего спокойно уезжает.

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#Новосибирск#Культура#Александр Ляхов#Кино#Музей#Выставка
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