Легендарную «инвалидку» Гайдая занесли в новосибирский музей

Также режиссер сообщил, что новосибирцы буквально внесли автомобиль на руках. При этом экспонат весит почти полтонны и его чудом донесли десять мужчин. Машина уже стала экспонатом выставки в Иркутске, посвященной 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая.