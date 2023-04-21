Легендарную «инвалидку» Гайдая занесли в новосибирский музей

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
«Увидеть «инвалидку» сверхвысокой проходимости теперь можно в Новосибирском краеведческом музее. Там с 20 на 21 мая пройдет музейная ночь И одна из тем - наша выставка «Режиссер Гайдай. Как он это делал?», — сообщил кинематографист из Иркутска Юра Яшников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Также режиссер сообщил, что новосибирцы буквально внесли автомобиль на руках. При этом экспонат весит почти полтонны и его чудом донесли десять мужчин. Машина уже стала экспонатом выставки в Иркутске, посвященной 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая.
«Ценный четырехколесный экспонат приехал в целости и сохранности. Иначе и быть не могло», - отметил режиссер Юра Яшников.
Знаменитый автомобиль появляется в начале новеллы «Операция «Ы». Мерзнущий на морозе шофер возмущается на всю улицу: «Где этот чертов инвалид?», на что ему отвечает герой Евгения Моргунова: «Не кричи! Я – инвалид», после чего спокойно уезжает.