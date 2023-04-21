Пациентке из Коченевского района не вернули деньги за «вдовий горб»

Женщина обратилась в клинику эстетической медицины в марте 2021 года для удаления так называемого «вдовьего горба» или жировых отложений в области шеи. Несмотря на операцию, образование удалить не удалось. Возмущенная сибирячка подала в суд с требованием компенсировать ей 300 тысяч рублей ущерба.