Пациентке из Коченевского района не вернули деньги за «вдовий горб»

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
«Вступило в законную силу решение [….] об оставлении без удовлетворения требований гражданки, обратившейся в клинику эстетической медицины о возмещении ущерба. Поскольку не были установлены обстоятельства, с которыми закон связывает возможность компенсации причиненного вреда, как морального, так и материального, оснований для удовлетворения требований суд не усмотрел», - указано на сайте Коченевского районного суда.
Женщина обратилась в клинику эстетической медицины в марте 2021 года для удаления так называемого «вдовьего горба» или жировых отложений в области шеи. Несмотря на операцию, образование удалить не удалось. Возмущенная сибирячка подала в суд с требованием компенсировать ей 300 тысяч рублей ущерба.
Суд назначил экспертизы, в ходе которой выяснилось, что медицинских показаний для проведения оперативного вмешательства у пациентки не было. В данном случае хирурги могли только сделать сибирячке липосакцию. Также многое зависело от эндокринного статуса, который уникален для каждого организма.
В итоге суд счел нужным отказать пациентке в удовлетворении иска, поскольку не нашел вины медиков в случившемся. Сибирячка подала апелляцию в Новосибирский областной суд, но и там решение инстанции оставили без изменений.