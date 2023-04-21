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Пациентке из Коченевского района не вернули деньги за «вдовий горб»

21 апреля 2023, 06:02
Фото: 1MI
Суд не нашел умысла в действиях пластических хирургов

Пациентке в Новосибирской области не вернули деньги за «вдовий горб»

Жительница Коченевского района подала в суд на пластических хирургов с требованием компенсировать ущерб от неудачной операции. Однако иск не был удовлетворен. Об этом сообщили в Коченевском районном суде.
«Вступило в законную силу решение [….] об оставлении без удовлетворения требований гражданки, обратившейся в клинику эстетической медицины о возмещении ущерба. Поскольку не были установлены обстоятельства, с которыми закон связывает возможность компенсации причиненного вреда, как морального, так и материального, оснований для удовлетворения требований  суд не усмотрел», - указано на сайте Коченевского районного суда.

Женщина обратилась в клинику эстетической медицины в марте 2021 года для удаления так называемого «вдовьего горба» или жировых отложений в области шеи. Несмотря на операцию, образование удалить не удалось. Возмущенная сибирячка подала в суд с требованием компенсировать ей 300 тысяч рублей ущерба.

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Суд назначил экспертизы, в ходе которой выяснилось, что медицинских показаний для проведения оперативного вмешательства у пациентки не было. В данном случае хирурги могли только сделать сибирячке липосакцию. Также многое зависело от эндокринного статуса, который уникален для каждого организма.

В итоге суд счел нужным отказать пациентке в удовлетворении иска, поскольку не нашел вины медиков в случившемся. Сибирячка подала апелляцию в Новосибирский областной суд, но и там решение инстанции оставили без изменений.

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#Новосибирская область#Александр Ляхов#Здоровье#Суд#Медицина#Медики#Пластическая хирургия
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