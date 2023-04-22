Новосибирскую мэрию просят отремонтировать ветхую «музыкалку» рядом с апартаментами

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Как сообщает precedent.tv, соответствующее обращение уже направлено на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и начальника департамента строительства городской администрации Алексея Кондратьева. Родители учеников музыкальной школы №15 на улице Кутателадзе узнали, что городские власти приняли проект планировки территории и намерены построить в Советском районе многоэтажный отель. В учебное заведение уже пришли рабочие и произвели необходимые замеры, возле здания появилась строительная техника.
Как считает родительская общественность, в рамках проекта стоит провести капитальный ремонт, поскольку в школе ничего не менялось с 1986 года. Администрация школы изыскивает всевозможные меры для поддержания помещений в надлежащем виде, но этого недостаточно. Кроме того, родители опасаются, что грохот техники и забивка свай могут окончательно разрушить здание.
В связи с этим инициативная группа просит приостановить утверждение проекта планировки территории, а также помочь с капитальным ремонтом и выделением субсидии на полномасштабную реконструкцию музыкальной школы. На данный момент судьба обращения неизвестна.