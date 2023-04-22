Новосибирскую мэрию просят отремонтировать ветхую «музыкалку» рядом с апартаментами

Как считает родительская общественность, в рамках проекта стоит провести капитальный ремонт, поскольку в школе ничего не менялось с 1986 года. Администрация школы изыскивает всевозможные меры для поддержания помещений в надлежащем виде, но этого недостаточно. Кроме того, родители опасаются, что грохот техники и забивка свай могут окончательно разрушить здание.