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Новосибирскую мэрию просят отремонтировать ветхую «музыкалку» рядом с апартаментами

22 апреля 2023, 10:17
Фото: precedent.tv
Музыкальная школа постепенно ветшает

В Новосибирске разрушается музыкальная школа:от мэрии ждут помощи

Новосибирцы просят провести капитальный ремонт музыкальной школы в Советском районе на улице Кутателадзе. Возле здания планируется построить многоэтажные дома.

Как сообщает precedent.tv, соответствующее обращение уже направлено на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и начальника департамента строительства городской администрации Алексея Кондратьева. Родители учеников музыкальной школы №15 на улице Кутателадзе узнали, что городские власти приняли проект планировки территории и намерены построить в Советском районе многоэтажный отель. В учебное заведение уже пришли рабочие и произвели необходимые замеры, возле здания появилась строительная техника.

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Как считает родительская общественность, в рамках проекта стоит провести капитальный ремонт, поскольку в школе ничего не менялось с 1986 года. Администрация школы изыскивает всевозможные меры для поддержания помещений в надлежащем виде, но этого недостаточно. Кроме того, родители опасаются, что грохот техники и забивка свай могут окончательно разрушить здание.

В связи с этим инициативная группа просит приостановить утверждение проекта планировки территории, а также помочь с капитальным ремонтом и выделением субсидии на полномасштабную реконструкцию музыкальной школы. На данный момент судьба обращения неизвестна.

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#Новосибирск#Андрей Травников#Анатолий Локоть#Общество#Александр Ляхов#Капремонт#Капитальный ремонт#Школа#Мэрия Новосибирска
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