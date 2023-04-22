В Новосибирске составили рейтинг худших улиц по отзывам в 2GIS

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
Информационное издание «МК в Новосибирске» передает, что улица Волочаевская получила минимальную оценку 1,3 балла за плохое качество дорог и очистку от снега. Жители также жалуются на опасность ездить по этой улице из-за разбитых дорог. Улица Титова набрала 1,8 балла; жители указали на пробки, разбитые дороги и наличие криминальных личностей.
Улица Бориса Богаткова имеет оценку 1,9 балла; зимний ремонт дорог вызывает пробки на дорогах, и застройка территории является другой проблемой. Проезд Энергетиков оценен теми же 1,9 балла при жалобах на ежедневные пробки в 15:00.
Улица Станиславского имеет оценку 2 балла; существует проблема утренних пробок, поэтому некоторым приходится ходить на работу пешком. Улица Большевистская также имеет два балла; пробки возникают вне зависимости от времени суток, и многие жители жалуются на некачественный ремонт дорог.
Ордынское шоссе оценено в 2,1 балла. Жители указывают на пробки по утрам и плохое качество дорог.