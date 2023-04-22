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В Новосибирске составили рейтинг худших улиц по отзывам в 2GIS

22 апреля 2023, 03:59
Фото: atas.info
Составлен рейтинг худших улиц Новосибирска
Жители в Новосибирске оставляют отзывы о проживании на улицах города. Составлен рейтинг худших городских улиц, основываясь на критических отзывах.

Информационное издание «МК в Новосибирске» передает, что улица Волочаевская получила минимальную оценку 1,3 балла за плохое качество дорог и очистку от снега. Жители также жалуются на опасность ездить по этой улице из-за разбитых дорог. Улица Титова набрала 1,8 балла; жители указали на пробки, разбитые дороги и наличие криминальных личностей.

Улица Бориса Богаткова имеет оценку 1,9 балла; зимний ремонт дорог вызывает пробки на дорогах, и застройка территории является другой проблемой. Проезд Энергетиков оценен теми же 1,9 балла при жалобах на ежедневные пробки в 15:00.

Улица Станиславского имеет оценку 2 балла; существует проблема утренних пробок, поэтому некоторым приходится ходить на работу пешком. Улица Большевистская также имеет два балла; пробки возникают вне зависимости от времени суток, и многие жители жалуются на некачественный ремонт дорог.

Ордынское шоссе оценено в 2,1 балла. Жители указывают на пробки по утрам и плохое качество дорог.

 

#Алина Шефер#Улицы#Рейтинг#2ГИС#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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