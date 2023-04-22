В Новосибирске составили рейтинг худших улиц по отзывам в 2GIS

Информационное издание «МК в Новосибирске» передает, что улица Волочаевская получила минимальную оценку 1,3 балла за плохое качество дорог и очистку от снега. Жители также жалуются на опасность ездить по этой улице из-за разбитых дорог. Улица Титова набрала 1,8 балла; жители указали на пробки, разбитые дороги и наличие криминальных личностей.