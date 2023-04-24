Алексею Кортневу грозит срок за оскорбление новосибирского полицейского

Уголовное дело может быть связано с инцидентом в новосибирском баре Red Rabbit. Изначально «Несчастный случай» должен был играть в баре «Бродячая собака», но позже концерт перенесли на другую площадку. Однако и там музыканты не смогли полноценно отыграть шоу, поскольку в бар внезапно прибыли пожарные и полиция, которым сообщили о задымлении в соседнем отделении «Почты России».