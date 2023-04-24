Алексею Кортневу грозит срок за оскорбление новосибирского полицейского

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 09:39
«Да, это так. Я буду встречаться со своим адвокатом и прилетать в Новосибирск. Считаю, что это абсолютно незаслуженно», - рассказал Кортнев ТАСС.
Информацию подтвердили и в силовых структурах. Дело на музыканта завели по статье «Оскорбление представителя власти». Оно находится в производстве отдела Следственного комитета по расследованию особо важных дел.
Уголовное дело может быть связано с инцидентом в новосибирском баре Red Rabbit. Изначально «Несчастный случай» должен был играть в баре «Бродячая собака», но позже концерт перенесли на другую площадку. Однако и там музыканты не смогли полноценно отыграть шоу, поскольку в бар внезапно прибыли пожарные и полиция, которым сообщили о задымлении в соседнем отделении «Почты России».
Утверждается, что тогда Алексей Кортнев и продемонстрировал неприличный жест полицейскому при исполнении. Артист был задержан, но позже отпущен, протокол на него не составляли.