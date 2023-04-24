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Алексею Кортневу грозит срок за оскорбление новосибирского полицейского

24 апреля 2023, 08:46
Фото: Андрей Бутко / wikipedia.org
Алексей Кортнев мог оскорбить полицейского в Новосибирске

Алексею Кортневу грозит срок за оскорбление полицейского в Новосибирске

В отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело. Оно может быть связано с неприличным жестом в адрес полицейского при исполнении в Новосибирске.
«Да, это так. Я буду встречаться со своим адвокатом и прилетать в Новосибирск. Считаю, что это абсолютно незаслуженно», - рассказал Кортнев ТАСС.

Информацию подтвердили и в силовых структурах. Дело на музыканта завели по статье «Оскорбление представителя власти». Оно находится в производстве отдела Следственного комитета по расследованию особо важных дел.

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Уголовное дело может быть связано с инцидентом в новосибирском баре Red Rabbit. Изначально «Несчастный случай» должен был играть в баре «Бродячая собака», но позже концерт перенесли на другую площадку. Однако и там музыканты не смогли полноценно отыграть шоу, поскольку в бар внезапно прибыли пожарные и полиция, которым сообщили о задымлении в соседнем отделении «Почты России».

Утверждается, что тогда Алексей Кортнев и продемонстрировал неприличный жест полицейскому при исполнении. Артист был задержан, но позже отпущен, протокол на него не составляли.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Уголовное дело#Полиция#Оскорбление#Музыка#Артист
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