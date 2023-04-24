Стало известно число школьников, сдающих ЕГЭ в Новосибирской области в мае 2023

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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В Новосибирской области на участие в основной период ЕГЭ зарегистрировано 15 190 человек из них выпускники текущего года - 13 632 человек. В период экзаменационной кампании будет работать 130 пунктов проведения экзаменов, из них 98 основных, 13 в местах лишения свободы.
В основной период для участия в ГИА-9 зарегистрировано 33 072 человек. В период экзаменационной кампании задействуют 248 пунктов сдачи экзамена, из них 182 основных, 14 в мест лишения свободы. Выпускники обязаны сдать 4 экзамена, два обязательных – русский и математику и два на выбор.
Напомним, что ранее стали известны даты экзаменов ОГЭ и ЕГЭ для новосибирских школьников в 2023 году. Список экзаменов с датами ЕГЭ и ОГЭ появился на сайте Министерства образования Новосибирской области. Основные экзамены для выпускников 11-х классов в 2023 году пройдут с начала 26 мая по 20 июня, а для 9-х классов с начала 24 мая по 17 июня.