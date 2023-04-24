Стало известно число школьников, сдающих ЕГЭ в Новосибирской области в мае 2023

Напомним, что ранее стали известны даты экзаменов ОГЭ и ЕГЭ для новосибирских школьников в 2023 году. Список экзаменов с датами ЕГЭ и ОГЭ появился на сайте Министерства образования Новосибирской области. Основные экзамены для выпускников 11-х классов в 2023 году пройдут с начала 26 мая по 20 июня, а для 9-х классов с начала 24 мая по 17 июня.