atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Изображение материала

Новосибирские полицейские накрыли очередной наркопритон

25 апреля 2023, 13:23
Фото: 1MI
В Новосибирске пресекли деятельность подпольного притона

В Новосибирске закрыли очередной наркопритон

В Дзержинском районе Новосибирска была пресечена деятельность наркопритона. Его возможным содержателям грозит уголовное заключение.
«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 232 УК РФ «Организация или содержание притонов, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сборище наркоманов было обнаружено в одной из квартир дома по улице Индустриальной Дзержинского района. Действовал притон с февраля нынешнего года. Во время штурма полицейские обнаружили троих посетителей в состоянии сильного наркотического опьянения.

Также сотрудники правоохранительных органов изъяли оборудование со следами белого порошка.  В отношении возможных наркоманов составят административные протоколы.

8 подростков получили передозировку наркотиками в Новосибирске
Узнать подробнее
#Криминал#Новосибирск#Александр Ляхов#Полиция#Наркотики#Наркоманы#Притон
Подпишитесь
Цены на Белорусской ярмарке 2023 - как в магазинах Новосибирска: сравниваем цифры
Вчера, 08:22
Новый автобус до Толмачево запустили в Новосибирске: впечатления пассажиров
Сегодня, 06:42
Названо имя нового начальника ГИБДД в Новосибирске — что о нем известно
Сегодня, 08:16
«Песняры» дадут концерт на Днях Минска в Новосибирске: споют «Вологду» и «Белоруссию»
Сегодня, 10:18
Бывший «мент»: почему самого кровожадно маньяка Новосибирска не могли поймать 18 лет
Сегодня, 04:18
Когда отключат отопление в Новосибирске весной-2023, сообщили в мэрии
Сегодня, 02:09