Новосибирские полицейские накрыли очередной наркопритон

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 232 УК РФ «Организация или содержание притонов, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сборище наркоманов было обнаружено в одной из квартир дома по улице Индустриальной Дзержинского района. Действовал притон с февраля нынешнего года. Во время штурма полицейские обнаружили троих посетителей в состоянии сильного наркотического опьянения.
Также сотрудники правоохранительных органов изъяли оборудование со следами белого порошка. В отношении возможных наркоманов составят административные протоколы.