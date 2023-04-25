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«Песняры» дадут концерт на Днях Минска в Новосибирске: споют «Вологду» и «Белоруссию»

25 апреля 2023, 10:18
Фото: официальный сайт "Песняры"
Песняры выступят перед новосибирцами 26 апреля

В Новосибирск приедут с концертом легендарные "Песняры" на Дни Минска

Праздничный концерт с участием белорусских "Песняров" состоится 26 апреля в рамках Дней Минска в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Мэр Анатолий Локоть поприветствует участников концерта, а также делегацию из Республики Беларусь. На сцене выступят перед сибиряками заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Ровесник», а также «Хорошки» и коллектив Белорусского государственного ансамбля «Песняры».

Концерт пройдет в КК им. В. Маяковского по адресу: Красный проспект, 15. Начало - 19:00, вход по билетам.

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Напомним, в Дни Минска сейчас в Новосибирске работает ярмарка белорусских товаров. Горожане очень активно ее посещают, даже за первые два дня они потратили на ней свыше 15 млн рублей.

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#Алина Шефер#Концерт#Беларусь#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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