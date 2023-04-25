«Песняры» дадут концерт на Днях Минска в Новосибирске: споют «Вологду» и «Белоруссию»

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Мэр Анатолий Локоть поприветствует участников концерта, а также делегацию из Республики Беларусь. На сцене выступят перед сибиряками заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Ровесник», а также «Хорошки» и коллектив Белорусского государственного ансамбля «Песняры».
Концерт пройдет в КК им. В. Маяковского по адресу: Красный проспект, 15. Начало - 19:00, вход по билетам.
Напомним, в Дни Минска сейчас в Новосибирске работает ярмарка белорусских товаров. Горожане очень активно ее посещают, даже за первые два дня они потратили на ней свыше 15 млн рублей.