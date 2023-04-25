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Название праздника происходит от слова «Радость». Его традиционно отмечают на девятый день после Пасхи и во второй день Фоминой седмицы. Его суть – вспомнить усопших близких и порадоваться вместе с ними воскрешению Иисуса Христа. Кроме того, именно в этот день верующие искренне надеются на встречу с родными уже в посмертии и жизни вечной.
Православные христиане в этот день должны обязательно сходить в церковь и помолиться за усопших. Многие даже приносят на службу пожертвования и еду для нуждающихся. Некоторые заказывают поминальный сорокоуст, но главным священники считают простую и искреннюю молитву за ушедшего родственника.
После этого верующие едут на кладбище, чтобы поухаживать за могилами. В народном собрании до сих пор отложилась традиция приносить близким еду, крашеные яйца и даже рюмку водки с хлебом. Это объясняется сохранившимися в памяти народными обычаями.
На Руси было принято готовить на Радоницу особую еду – яйца,кутья, блины -, которую заворачивали в ткань и приносили на кладбище, часть подношений обязательно зарывали в землю. Не считалось зазорным и разбить яйцо о могильный крест или закопать у его подножия («христосоваться с родным»). В этот день топили баню и оставляли в ней чистую одежду, а на поминальный ужин ставили лишние тарелки.
Однако православная церковь не одобряет подобное, справедливо считая язычеством. Поэтому в поминальный день не нужно оставлять на могиле еду, а также выпивать. На Радоницу не рекомендуется ни излишне скорбеть по ушедшему родственнику, ни веселиться от души.
Поминальный стол должен быть скромным и без алкоголя. Стоит обязательно помолиться за близких («Господи, помилуй Раба твоего….. И прости ему прегрешения вольные и невольные»), а также вспомнить добрым словом.
Если съездить на кладбище не представляется возможным, то напомним, что в православном календаре существуют и другие памятные дни. Навестить родственников стоит и 3 июня, когда отмечается Троицкая суббота.