Название праздника происходит от слова «Радость». Его традиционно отмечают на девятый день после Пасхи и во второй день Фоминой седмицы. Его суть – вспомнить усопших близких и порадоваться вместе с ними воскрешению Иисуса Христа. Кроме того, именно в этот день верующие искренне надеются на встречу с родными уже в посмертии и жизни вечной.