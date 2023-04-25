Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Представители силовых структур посетили гимназию №10 Новосибирска с целью помочь в решении давнего конфликта, разразившегося в 3 «А» классе. Они встретились и. о. директора гимназии, классным руководителем 3 «А» и с представителями родителей класса.
Дети 3 «А» класса перестали посещать школу не просто так — на это есть веская причина. Родители считают, что ситуация, которая сложилась в классе, психологически очень сложна для детей.
По мнению родителей, Светлана Манина, мать одной девочек в классе, неоднократно обвиняла классного руководителя в том, к чему она не имеет отношения. Разногласия начались после того, как дочь Маниной повредила спину, катаясь на горке после уроков. Но дело не только в этом, проблема оказалось гораздо сложнее.
К ее решению уже подключился департамент образования мэрии, уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко, сотрудники силовых структур. Как сообщила Атас.Инфо одна из мам класса Ася Самарина, на данный момент удалось прийти к определенному решению, родители ждут ответа от разных структур.
Данный конфликт привел к отстранению директора гимназии №10 Ольги Шойдиной. Светлана Манина на своей странице Вконтакте назвала ее «шальной императрицей»:
«Ольга Шойдина навсегда останется в памяти 10 гимназии как директор, который за неполных два учебных года развалила всю систему образования знаменитой школы, обесточив её финансово и, к большому сожалению, репутационно, оставив после себя руины, на восстановление которых одного года будет недостаточно».
Родители детей не думают отступать от своих требований, ради выполнения которых они готовы не выводить детей на учебу до конца учебного года.