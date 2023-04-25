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Родители детей гимназии №10 рассказали, как прошла встреча с прокурором

25 апреля 2023, 12:02
Фото: 1MI
Сегодня седьмой день школьной забастовки детей в гимназии №10 Новосибирска

В Новосибирске в гимназию №10 на встречу с родителями приехали сотрудники Прокуратуры

25 апреля в гимназии №10 побывали сотрудники полиции и прокурор Железнодорожного района Анатолий Стафиевский — они провели встречу с родителями детей 3 «А» класса, исполняющей обязанности директора Ольгой Рукиной и классным руководителем 3 «А» Натальей Братковой.

Представители силовых структур посетили гимназию №10 Новосибирска с целью помочь в решении давнего конфликта, разразившегося в 3 «А» классе. Они встретились и. о. директора гимназии, классным руководителем 3 «А» и с представителями родителей класса.

Дети 3 «А» класса перестали посещать школу не просто так — на это есть веская причина. Родители считают, что ситуация, которая сложилась в классе, психологически очень сложна для детей.

По мнению родителей, Светлана Манина, мать одной девочек в классе, неоднократно обвиняла классного руководителя в том, к чему она не имеет отношения. Разногласия начались после того, как дочь Маниной повредила спину, катаясь на горке после уроков. Но дело не только в этом, проблема оказалось гораздо сложнее.

К ее решению уже подключился департамент образования мэрии, уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко, сотрудники силовых структур. Как сообщила Атас.Инфо одна из мам класса Ася Самарина, на данный момент удалось прийти к определенному решению, родители ждут ответа от разных структур.

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Данный конфликт привел к отстранению директора гимназии №10 Ольги Шойдиной. Светлана Манина на своей странице Вконтакте назвала ее «шальной императрицей»:

«Ольга Шойдина навсегда останется в памяти 10 гимназии как директор, который за неполных два учебных года развалила всю систему образования знаменитой школы, обесточив её финансово и, к большому сожалению, репутационно, оставив после себя руины, на восстановление которых одного года будет недостаточно».
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Родители детей не думают отступать от своих требований, ради выполнения которых они готовы не выводить детей на учебу до конца учебного года.

#Ольга Храмушкина#Дети#Школа#Забастовка#Школьники#Общество#Происшествия#Забастовка детей в 10-й гимназии#Новосибирск#Новосибирская область
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