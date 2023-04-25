По мнению родителей, Светлана Манина, мать одной девочек в классе, неоднократно обвиняла классного руководителя в том, к чему она не имеет отношения. Разногласия начались после того, как дочь Маниной повредила спину, катаясь на горке после уроков. Но дело не только в этом, проблема оказалось гораздо сложнее.