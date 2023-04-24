В гимназии № 10 в Новосибирске, где идет забастовка, отправили в отставку директора

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
С 17 апреля в гимназии № 10 в Новосибирске проходит забастовка учеников 3-го класса и их родителей. Конфликт произошел из-за скандала с матерью одной из учениц, с которой дети отказываются учиться.
Родители намеренно не отправляют детей в школу, добиваясь перевода учеников в другой класс – без дочки бизнесвумен. Это несмотря на то, что конфликт женщина и классная руководительница уже урегулировали и призвали школьников прийти в класс на уроки (мать и учительница ругались между собой).
Однако забастовку прекращать никто не собирается, пока родители не добьются своего. Также они ранее говорили о проверке директора школы, который якобы не компетентен.
«Длящийся конфликт и неспособность директора школы Шойдиной О.С. его разрешить привели к её отставке. По информации из мэрии Новосибирска исполняющим обязанности директора назначена Рукина О.Д», – сообщил Ростислав Антонов.
В настоящий момент информация уточняется. Между тем в мэрии Новосибирска сказали, что у них есть информация, что к директору применены дисциплинарные взыскания (какие именно не уточняется). А вот новости об ее отстранении в муниципалитете нет.