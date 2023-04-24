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В гимназии № 10 в Новосибирске, где идет забастовка, отправили в отставку директора

24 апреля 2023, 04:44
Фото: 1MI
Директора отстранили от должности из-за конфликта в школе

В новосибирской гимназии № 10 директора школы отправили в отставку из-за забастовки

В новосибирской гимназии № 10 после забастовки третьеклассников и их родителей, директора образовательного учреждения отправили в отставку, об этом сообщил депутат Ростислав Антонов на своей ВК-странице.

С 17 апреля в гимназии № 10 в Новосибирске проходит забастовка учеников 3-го класса и их родителей. Конфликт произошел из-за скандала с матерью одной из учениц, с которой дети отказываются учиться.

Родители намеренно не отправляют детей в школу, добиваясь перевода учеников в другой класс – без дочки бизнесвумен. Это несмотря на то, что конфликт женщина и классная руководительница уже урегулировали и призвали школьников прийти в класс на уроки (мать и учительница ругались между собой).

Однако забастовку прекращать никто не собирается, пока родители не добьются своего. Также они ранее говорили о проверке директора школы, который якобы не компетентен.

«Длящийся конфликт и неспособность директора школы Шойдиной О.С. его разрешить привели к её отставке. По информации из мэрии Новосибирска исполняющим обязанности директора назначена Рукина О.Д», – сообщил Ростислав Антонов.

В настоящий момент информация уточняется. Между тем в мэрии Новосибирска сказали, что у них есть информация, что к директору применены дисциплинарные взыскания (какие именно не уточняется). А вот новости об ее отстранении в муниципалитете нет. 

Мать школьницы и учительница призвали закончить забастовку детей в Новосибирске
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