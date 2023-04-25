Сергей Канунников не признал своей вины в сносе стелы героям ВОВ

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
«Прокуратура Новосибирской области не нашла в моих действиях нарушение закона. Более того, в ходе следствия прокуроры неоднократно указывали на необоснованность обвинений в мой адрес», - цитирует Сергея Канунникова Сиб.фм.
Главу администрации Центрального района Новосибирска обвиняют в халатности, повлекшей за собой демонтаж памятной стелы к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. По мнению следствия, памятнику не уделялось должного внимания, что привлекло к полному разрушению каркаса. Кроме того, поверхность монумента неоднократно подвергалась вандализму.
Стоит напомнить, что в августе прошлого года стелу рядом с ТРЦ «Ройял Парк» неожиданно убрали и вернули на место только после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина. При этом памятник слегка обновили.
В случае признания вины Сергею Канунникову грозит штраф до пятисот тысяч рублей, а также исправительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев. Кроме того, обвиняемому могут запретить занимать определенные должности в течение трех лет. Максимальное наказание по данной статье Уголовного кодекса составляет пять лет.