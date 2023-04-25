Сергей Канунников не признал своей вины в сносе стелы героям ВОВ

В случае признания вины Сергею Канунникову грозит штраф до пятисот тысяч рублей, а также исправительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев. Кроме того, обвиняемому могут запретить занимать определенные должности в течение трех лет. Максимальное наказание по данной статье Уголовного кодекса составляет пять лет.