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Новосибирцы встретили бойцов, возвращающихся из зоны СВО

26 апреля 2023, 13:31
Фото: ВК / АСТ-54
Новосибирцы торжественно встретили бойцов

Новосибирцы встретили бойцов, возвращающихся из зоны СВО

В Новосибирск прибыли бойцы, возвращающиеся из зоны специальной военной операции. Их торжественно встретили местные жители.
«На Гусинобродском шоссе, 104, новосибирцы встретили мужчин, возвращающихся с СВО», - сообщается в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Новосибирцы встретили бойцов российскими триколорами и листовками «Вы – лучшие», «Своих не бросаем» и «Спасибо Вам». Среди встречающих были и дети.

На событие отреагировали и новосибирцы в социальных сетях. «Молодцы!», - написал Сергей Николаенко. «Смотрю – и до слез! Хоть увидятся с родными», - поддержала его Евгения Дубинина. 

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#Спецоперация#Новосибирск#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Встреча
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