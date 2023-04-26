Новосибирцы встретили бойцов, возвращающихся из зоны СВО

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
«На Гусинобродском шоссе, 104, новосибирцы встретили мужчин, возвращающихся с СВО», - сообщается в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Новосибирцы встретили бойцов российскими триколорами и листовками «Вы – лучшие», «Своих не бросаем» и «Спасибо Вам». Среди встречающих были и дети.
На событие отреагировали и новосибирцы в социальных сетях. «Молодцы!», - написал Сергей Николаенко. «Смотрю – и до слез! Хоть увидятся с родными», - поддержала его Евгения Дубинина.