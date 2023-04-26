atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Изображение материала

Под Новосибирском нашли тело 19-летнего студента

26 апреля 2023, 11:35
Фото: 1MI
Причины гибели юноши пока неизвестны

Под Новосибирском нашли тело 19-летнего студента

В Новосибирской области обнаружили тело девятнадцатилетнего молодого человека. Одной из причин смерти может быть суицид.

Как сообщает Сиб.фм, тело юноши обнаружили на станции Каргат 25 апреля. На трупе не обнаружили документов, поэтому полицейские обратились за помощью. Позже выяснилось, что погибшим является студент Чулымского аграрного колледжа.

Юноша мог покончить с собой из-за агрессивного буллинга по причине скромной одежды и страдающей алкоголизмом матери. Сообщается, что перед смертью студент оставил записку, в которой попросил у всех прощения. Для многих смерть парня стала шоком, потому что погибший был на производственной практике и готовился к выпускным экзаменам. Сейчас одногруппники собирают деньги на достойные похороны.

Стало известно, кто погиб на Земнухова в Новосибирске: тело нашли под окнами дома
Узнать подробнее
#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Гибель#Студент
Подпишитесь
Сотни могил с символикой ЧВК "Вагнер" появились на Гусинобродском кладбище
Сегодня, 04:03
Взрыв в Куйбышеве: погиб мужчина, работают саперы - что говорят новосибирцы о ЧП
Сегодня, 06:47
В Новосибирске отопление в домах отключат до 15 мая
Сегодня, 08:11
Новый автобус до Толмачево запустили в Новосибирске: впечатления пассажиров
Вчера, 06:42
Загадка Обского моря: почему оно до сих пор не растаяло, и что это значит
Сегодня, 10:33
Новосибирская омбудсмен опасается «украинского» синдрома у бойцов СВО
Сегодня, 02:23