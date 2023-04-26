Под Новосибирском нашли тело 19-летнего студента

Юноша мог покончить с собой из-за агрессивного буллинга по причине скромной одежды и страдающей алкоголизмом матери. Сообщается, что перед смертью студент оставил записку, в которой попросил у всех прощения. Для многих смерть парня стала шоком, потому что погибший был на производственной практике и готовился к выпускным экзаменам. Сейчас одногруппники собирают деньги на достойные похороны.