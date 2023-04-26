Под Новосибирском нашли тело 19-летнего студента

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Как сообщает Сиб.фм, тело юноши обнаружили на станции Каргат 25 апреля. На трупе не обнаружили документов, поэтому полицейские обратились за помощью. Позже выяснилось, что погибшим является студент Чулымского аграрного колледжа.
Юноша мог покончить с собой из-за агрессивного буллинга по причине скромной одежды и страдающей алкоголизмом матери. Сообщается, что перед смертью студент оставил записку, в которой попросил у всех прощения. Для многих смерть парня стала шоком, потому что погибший был на производственной практике и готовился к выпускным экзаменам. Сейчас одногруппники собирают деньги на достойные похороны.