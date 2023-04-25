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Стало известно, кто погиб на Земнухова в Новосибирске: тело нашли под окнами дома

25 апреля 2023, 03:27
Фото: 1MI
Тело подростка нашли под многоэтажкой в Новосибирске

В Новосибирске нашли тело подростка под окнами дома на Земнухова

Погибшим на улице Земнухова, 5/1 в Новосибирске оказался подросток. Эту информацию Atas.info подтвердили правоохранители.

Тело мальчика нашли прохожие под окнами многоэтажки 24 апреля. Пока следствию неизвестны причины и обстоятельства гибели ребенка.

«Назначены судебные экспертизы. Идет расследование всех обстоятельств произошедшего», - сообщили правоохранители.

 

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Еще вчера мальчика обнаружили погибшим местные жители. Они предположили, что подросток разбился. На вызвали на место полицию и скорую. Медики констатировали смерть.

Напомним, в начале апреля новосибирцы нашли тело пенсионерки под окнами жилого дома в Заельцовском районе.

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#Алина Шефер#Дети#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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