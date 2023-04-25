Стало известно, кто погиб на Земнухова в Новосибирске: тело нашли под окнами дома

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
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Updated Сегодня, 03:30
Тело мальчика нашли прохожие под окнами многоэтажки 24 апреля. Пока следствию неизвестны причины и обстоятельства гибели ребенка.
«Назначены судебные экспертизы. Идет расследование всех обстоятельств произошедшего», - сообщили правоохранители.
Еще вчера мальчика обнаружили погибшим местные жители. Они предположили, что подросток разбился. На вызвали на место полицию и скорую. Медики констатировали смерть.
Напомним, в начале апреля новосибирцы нашли тело пенсионерки под окнами жилого дома в Заельцовском районе.