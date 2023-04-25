Труп человека нашли под окнами дома на Земнухова в Новосибирске – что произошло

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В Новосибирске в Калининском районе неподалеку от детского сада 24 апреля нашли тело человека.
Согласно свидетельствам очевидцев, тело было обнаружено у многоэтажного дома № 5/1 на улице Земнухова. Голова у трупа была прикрыта пакетом.
На месте происшествия работали правоохранительные органы. Обстоятельства и причины выясняются.
Напомним, что 16 апреля в Куйбышеве произошел шокирующий инцидент. Мужчина был сотрудником МЧС. Предполагается, что он покончил с собой в собственном доме после ссоры с женой.