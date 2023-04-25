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Труп человека нашли под окнами дома на Земнухова в Новосибирске – что произошло

25 апреля 2023, 01:21
Фото: 1MI
Тело нашли днем ранее

В Новосибирске под окнами дома на Земнухова нашли тело человека

В понедельник, 24 апреля было найдено тело человека около дома на улице Земнухова, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

В Новосибирске в Калининском районе неподалеку от детского сада 24 апреля нашли тело человека.

Согласно свидетельствам очевидцев, тело было обнаружено у многоэтажного дома № 5/1 на улице Земнухова. Голова у трупа была прикрыта пакетом.

На месте происшествия работали правоохранительные органы. Обстоятельства и причины выясняются.

Напомним, что 16 апреля в Куйбышеве произошел шокирующий инцидент. Мужчина был сотрудником МЧС. Предполагается, что он покончил с собой в собственном доме после ссоры с женой. 

Сотрудник МЧС покончил с собой после ссоры с женой в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Труп#Погиб#Смерть#Город#Происшествия#Новосибирск
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