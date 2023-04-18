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Сотрудник МЧС покончил с собой после ссоры с женой в Новосибирской области

18 апреля 2023, 01:47
Фото: 1MI
Мужчина работал в МЧС

В Новосибирской области сотрудник МЧС покончил с собой после ссоры с супругой

Работник МЧС покончил с собой после ссоры с женой в Новосибирской области, информацию подтвердили в региональном Следкоме.

Шокирующий инцидент произошел в городе Куйбышеве 16 апреля. Мужчина был сотрудником МЧС. Предполагается, что он покончил с собой в собственном доме после ссоры с женой, о чем сообщает НГС.

Смерть работника службы подтвердили в Следственном комитете региона. Было осмотрено место происшествия, назначена судмедэкспертиза, проводится проверка в целях установления всех обстоятельств.

В ГУ МЧС Новосибирской области комментировать инцидент отказались, сославшись на то, что это не в их компетенции.

Напомним, что ранее источники СМИ заявляли о том, что мужчина свел счеты с жизнью прямо на глазах супруги после семейного скандала – он якобы ударил жену. Читайте также о том, как под Новосибирском нашли труп насмерть замерзшей женщины. 

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#Эмилия Губарева#Погиб#МЧС#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область
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