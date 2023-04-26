Как сказал директор генеральной подрядной организации ЗАО РСУ-5 «НГС» Михаил Голубев, возведение фундамента завершено, до 10 мая будут завершены работы по кирпичной кладке стен. Также он отметил, что 25 апреля строители приступили к возведению кровли и к 1 июня эти работы будут закончены. На данный момент полностью выполнены работы по ИТП: узлы учёта, автоматика. Магистральные трубы отопления и водоснабжения проложены, ведутся работы по монтажу стояков до третьего этажа. В группах и других помещениях практически везде уже установлены окна.