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Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
Микрорайон «Родники» в Новосибирске активно растет, здесь проживает большое количество молодых семей, мест в дошкольных учреждениях не всем хватает. Для решения проблемы ведется строительство детского сада на 320 мест на ул. Гребенщикова. «Это единственный детский сад, который строят в городе, поскольку в большинстве районов проблема решена, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании, — Строительство имеет особенности, из-за сложного участка с большим перепадом высот и плотной жилой застройки. Для этого применены нестандартные технологии, например, возведены технологические подпорные стенки. Работы должны завершиться до конца года, включая благоустройство территории.
Здание на улице Гребенщикова, 4 строится по специально разработанному проекту в рамках национального проекта «Демография». Строительство началось в июне 2022 года. Строительные работы ведет ЗАО РСУ-5 «НГС» по заказу МКУ «Управление капитального строительства», общая стоимость проектных работ – 570 млн рублей.
Здание детского сада имеет переменную этажность - с высотой от двух до трех этажей, в нем будут размещены 17 групп для дошкольников, в том числе пять ясельных групп. По проекту наполняемость детского сада составляет 320 мест.
Согласно проекту, первый этаж здания займет входная группа, помещения для администрации, кабинет врача и пищеблок, живой уголок и пять групп для дошкольников. Второй этаж предназначен для физкультурного зала, ИЗО-студии, помещений для кружков, а также здесь будут расположены семь групп лдя детей младшего и среднего дошкольного возраста. В проекте третьего этаже зал для музыкальных занятий, пять групп для детей старшего дошкольного возраста, административные и служебно-бытовые помещения. Служебные помещения, насосная, ИТП, вентиляционная камера расположены в подвальном этаже.
Как сказал директор генеральной подрядной организации ЗАО РСУ-5 «НГС» Михаил Голубев, возведение фундамента завершено, до 10 мая будут завершены работы по кирпичной кладке стен. Также он отметил, что 25 апреля строители приступили к возведению кровли и к 1 июня эти работы будут закончены. На данный момент полностью выполнены работы по ИТП: узлы учёта, автоматика. Магистральные трубы отопления и водоснабжения проложены, ведутся работы по монтажу стояков до третьего этажа. В группах и других помещениях практически везде уже установлены окна.
Благоустройство детской площадки и озеленение территории возле детского сада по графику завершат к 1 сентября. Осенью будет завершена внутренняя отделка помещений детского сада.
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