Кто оказался новосибирским Мачете: что известно о мужчине, разрубившем автомобили

Сейчас мужчина находится под стражей, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Однако уже известно, что новосибирец был судим за торговлю наркотиками и кражу. Сейчас ему может грозить наказание за порчу имущества.