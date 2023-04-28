Кто оказался новосибирским Мачете: что известно о мужчине, разрубившем автомобили

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«27 апреля в вечернее время в отдел полиции был доставлен гражданин в состоянии опьянения. В отношении мужчины полицейскими составлен административный протокол по ст. 20.1 КОАП РФ. Гражданин подвержен административному аресту», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас мужчина находится под стражей, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Однако уже известно, что новосибирец был судим за торговлю наркотиками и кражу. Сейчас ему может грозить наказание за порчу имущества.
Неадекватный новосибирец напугал пятнадцатилетних школьниц, которые сообщили о нем сотрудникам агентства безопасности «Гвардия». Житель ЖК «Матрешкин Двор» бродил по улице Петухова и громил автомобили, разрубая их тесаком. Позже буйного хулигана удалось скрутить.